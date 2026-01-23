एक्सप्लोरर
बर्फ की चादर से ढके हिमाचल के पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने
Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद मौसम ने अपना रुख बदला है. जहां शिमला-मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. जिसके बाद प्रशासन ने ओलावृष्टि और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है.
शिमला और मनाली में पड़ी सीजन की पहली बर्फबारी
1/6
2/6
Published at : 23 Jan 2026 11:46 AM (IST)
हिमाचल प्रदेश
6 Photos
बर्फ की चादर से ढके हिमाचल के पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने
हिमाचल प्रदेश
9 Photos
विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन, पत्नी अफशां की तस्वीरें कर देंगी भावुक
हिमाचल प्रदेश
6 Photos
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश
10 Photos
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश
10 Photos
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश
11 Photos
हिमाचल में मानसून से तबाही, अब तक 62 मौतें, 56 लोग लापता, करोड़ों की संपति का नुकसान
हिमाचल प्रदेश
7 Photos
हिमाचल के शक्तिपीठों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement
हिमाचल प्रदेश
6 Photos
बर्फ की चादर से ढके हिमाचल के पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने
हिमाचल प्रदेश
9 Photos
विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन, पत्नी अफशां की तस्वीरें कर देंगी भावुक
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion