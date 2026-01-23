हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बर्फ की चादर से ढके हिमाचल के पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने

बर्फ की चादर से ढके हिमाचल के पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद मौसम ने अपना रुख बदला है. जहां शिमला-मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. जिसके बाद प्रशासन ने ओलावृष्टि और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है.

By : पराक्रम चन्द  | Updated at : 23 Jan 2026 11:46 AM (IST)
Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद मौसम ने अपना रुख बदला है. जहां शिमला-मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. जिसके बाद प्रशासन ने ओलावृष्टि और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है.

शिमला और मनाली में पड़ी सीजन की पहली बर्फबारी

1/6
हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. शिमला-मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. शिमला में देर रात से ही तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी बर्फ के साथ जारी है. मौसम के बदलाव से शिमला सहित प्रदेश में भी मौसम सुहावना हो गया है.
हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. शिमला-मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. शिमला में देर रात से ही तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी बर्फ के साथ जारी है. मौसम के बदलाव से शिमला सहित प्रदेश में भी मौसम सुहावना हो गया है.
2/6
मौसम के ताजा बदलाव से किसानों बागवानों सहित पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं. हालांकि शिमला में गिर रहे बर्फ के फाहों ने सड़कों में फिसलन बढ़ा दी है. वहीं अस्पतालों की सड़कों से बर्फ को हटाने का कार्य भी प्रशासन ने शुरू कर दिया है.
मौसम के ताजा बदलाव से किसानों बागवानों सहित पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं. हालांकि शिमला में गिर रहे बर्फ के फाहों ने सड़कों में फिसलन बढ़ा दी है. वहीं अस्पतालों की सड़कों से बर्फ को हटाने का कार्य भी प्रशासन ने शुरू कर दिया है.
Published at : 23 Jan 2026 11:46 AM (IST)
