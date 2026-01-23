बर्फ की चादर से ढके हिमाचल के पहाड़, सीजन की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने

हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. शिमला-मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. शिमला में देर रात से ही तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी बर्फ के साथ जारी है. मौसम के बदलाव से शिमला सहित प्रदेश में भी मौसम सुहावना हो गया है.