हिमाचल प्रदेश: चंबा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के चंबा-नूरपुर नेशनल हाईवे पर सोमवार (11 मई) सुबह एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में गुजरात के छह पर्यटकों की जान चली गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा चंबा-नूरपुर नेशनल हाईवे (NH 154A) पर ककीरा के पास का है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि सभी मृतक गुजरात के रहने वाले थे.

इनोवा क्रिस्टा में मनाली से डलहौजी घूमने जा रहे थे पर्यटक

जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त इनोवा क्रिस्टा में गुजरात के पर्यटक सवार थे, जो मनाली से डलहौजी घूमने जा रहे थे. इसी दौरान चंबा-नूरपुर हाईवे पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया. हादसे के समय क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई थी. प्रारंभिक जांच में खराब मौसम और सड़क पर फिसलन को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है.

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बारिश एवं आंधी के कारण हुआ यह हादसा

आज (11 मई 2026) प्रातः लगभग 3 बजे से 4 बजे के मध्य भारी बारिश एवं आंधी के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें वाहन संख्या HP01M-2961, जो डलहौजी से मनाली की ओर जा रहा था, ककीर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गया.

सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्काल बचाव एवं राहत कार्य प्रारम्भ किया गया. पुलिस अधीक्षक चंबा भी मौके पर उपस्थित रहे . उक्त वाहन में कुल 10 व्यक्ति सवार थे. दुर्घटना अत्यंत गंभीर होने के कारण 6 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 4 घायलों का उपचार चल रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम-

ललित भाई फटनानी ममता बेन पत्नी ललित भाई काजल पत्नी प्रियंक कनहिया दियांश पुत्र प्रियंक कनहिया प्रियंक कनहिया लाल , ये सभी गुजरात के रहने वाले थे. जसवंत पुत्र हरी सिंह निवासी गांव कोहरा, डाकघर संथाल, तहसील जोगिंद्र नगर, जिला मंडी, आयु 51 साल.

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