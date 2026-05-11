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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश: चंबा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश: चंबा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत

Chamba Accident: चंबा-नूरपुर हाईवे पर टूरिस्ट से भरी एक इन्नोवा गाड़ी खाई में गिर गई. इस कार में सवार सभी 6 लोग गुजरात के रहने वाले थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 11 May 2026 10:56 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के चंबा-नूरपुर नेशनल हाईवे पर सोमवार (11 मई) सुबह एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में गुजरात के छह पर्यटकों की जान चली गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा चंबा-नूरपुर नेशनल हाईवे (NH 154A) पर ककीरा के पास का है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि सभी मृतक गुजरात के रहने वाले थे. 

इनोवा क्रिस्टा में मनाली से डलहौजी घूमने जा रहे थे पर्यटक 

जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त इनोवा क्रिस्टा में गुजरात के पर्यटक सवार थे, जो मनाली से डलहौजी घूमने जा रहे थे. इसी दौरान चंबा-नूरपुर हाईवे पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया. हादसे के समय क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई थी. प्रारंभिक जांच में खराब मौसम और सड़क पर फिसलन को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: शिमला में चिट्टा तस्करों पर बड़ा एक्शन, UP से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, पंजाब-चंडीगढ़ तक जुड़े तार

बारिश एवं आंधी के कारण हुआ यह हादसा

आज (11 मई 2026) प्रातः लगभग 3 बजे से 4 बजे के मध्य भारी बारिश एवं आंधी के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें वाहन संख्या HP01M-2961, जो डलहौजी से मनाली की ओर जा रहा था, ककीर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गया.

सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्काल बचाव एवं राहत कार्य प्रारम्भ किया गया. पुलिस अधीक्षक चंबा भी मौके पर उपस्थित रहे . उक्त वाहन में कुल 10 व्यक्ति सवार थे. दुर्घटना अत्यंत गंभीर होने के कारण 6 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 4 घायलों का उपचार चल रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम-

  1. ललित भाई फटनानी
  2. ममता बेन पत्नी ललित भाई
  3. काजल पत्नी प्रियंक कनहिया
  4. दियांश पुत्र प्रियंक कनहिया
  5. प्रियंक कनहिया लाल , ये सभी गुजरात के रहने वाले थे.
  6. जसवंत पुत्र हरी सिंह निवासी गांव कोहरा, डाकघर संथाल, तहसील जोगिंद्र नगर, जिला मंडी, आयु 51 साल.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 11 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Chamba News HImachal Pradesh News
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