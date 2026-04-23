Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भाजपा की योजनाओं से महिला सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार का दावा.

हिमाचल प्रदेश के शिमला के चौड़ा मैदान से विधानसभा तक भाजपा महिला मोर्चा ने जनाक्रोश यात्रा निकाली. मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा डेज़ी ठाकुर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा हालिया घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक 'काला दिवस' के रूप में याद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह वह अवसर था जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि इससे देश की महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी का अधिकार मिलने वाला था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस ऐतिहासिक अवसर को रोककर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया.

BJP महिला मोर्चा अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा कि सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसके माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त किया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं संसद में स्पष्ट किया था कि इस कानून का श्रेय उन्हें नहीं, बल्कि देश की महिलाओं को जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में बिल गिरने के बाद जिस प्रकार से विपक्ष ने तालियां बजाईं और जश्न मनाया, उसने उनकी मानसिकता को उजागर कर दिया.

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'कांग्रेस महिलाओं को केवल वोट बैंक समझती हैै'

उन्होंने कहा, “देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों पर जब आघात हुआ, तब कांग्रेस ने खुशी मनाई, यह हर महिला के लिए पीड़ा का विषय है." डेजी ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है. उन्होंने कहा, “उन्हें रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए, झंडे उठाने के लिए तो याद किया जाता है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है,”

कांग्रेस पर लगाए परिवारवाद के आरोप

डेजी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां केवल परिवार विशेष की महिलाओं को ही आगे बढ़ाया जाता है, जबकि आम महिलाओं को नेतृत्व और नीति निर्धारण में भागीदारी से वंचित रखा जाता है. इसके विपरीत बीजेपी की नीतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हुए हैं.

उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है और जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर जल पहुंचाकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया गया है. डेजी ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर अब पूरे प्रदेश में आक्रोश है और इसी के तहत 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' आयोजित की जा रही है. उन्होंने कहा, “यह पदयात्रा केवल विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए एक जनआंदोलन है,” अंत में उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अब जाग चुकी है और कांग्रेस के इस रवैये का जवाब सड़कों पर और लोकतांत्रिक तरीके से देगी. यह आक्रोश आने वाले समय में कांग्रेस के राजनीतिक पतन का कारण बनेगा.

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