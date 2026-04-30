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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: शिमला में कमला नेहरू अस्पताल शिफ्टिंग के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं, फैसले को बताया जनविरोधी

Himachal News: शिमला में कमला नेहरू अस्पताल शिफ्टिंग के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं, फैसले को बताया जनविरोधी

Himachal News In Hindi: शिमला में आज कमला नेहरू अस्पताल को शेहर से दूर शिफ्ट करने के फैसले पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सुक्खू सरकार के फैसलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यह विरोध कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने और अन्य सरकारी अस्पतालों में विभिन्न शुल्क बढ़ाए जाने के निर्णय को लेकर किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इसे जनविरोधी करार देते हुए सरकार से तुरंत इन फैसलों को वापस लेने की मांग की.

अस्पताल को दूर शिफ्ट करने पर आम जनात होगी पेरशान

समिति की अध्यक्ष फलमा चौहान ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल शहर के बीचों-बीच स्थित है, जिससे खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इलाज के लिए आसानी रहती है. उन्होंने बताया कि अस्पताल का वर्तमान स्थान लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है, लेकिन इसे शहर से दूर शिफ्ट करने का निर्णय आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनेगा. उनका कहना है कि दूर स्थान पर अस्पताल जाने में समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे, जिससे गरीब और जरूरतमंद वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा.

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फैसला वापस ना लेने पर प्रदर्शनकारियों का तेज होगा आंदोलन

प्रदर्शन के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि सुक्खू सरकार द्वारा अस्पतालों में टेस्ट, इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क बढ़ाने से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए यह फैसला और मुश्किलें बढ़ाने वाला है. समिति का कहना है कि ऐसे निर्णय बिना जनता की राय लिए थोपे जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही अपने फैसले वापस नहीं लिए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उनका कहना है कि यह अस्पताल वर्षों से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है और इसे हटाना जनहित के साथ सीधा खिलवाड़ है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 30 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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