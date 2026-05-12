हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ गया है. कबायली जिला लाहौल में सुबह ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. मई महीने में लाहौल में पड़ रही बर्फ किसानों बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है और मौसम की मार हर जगह पड़ रही है. हिमाचल में अभी तक 50 फीसदी फसलों पर मौसम की मार पड़ चुकी है.

11 से 15 मई तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 11 मई से 15 मई, 2026 के दौरान व्यापक बारिश होने की संभावना है. वहीं कुछ हिस्सों में 11 और 12 मई, 2026 को ओलावृष्टि भी हो सकती है. इस दौरान ओलावृष्टि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.

चम्बा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला पांच जिलों के लिए मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि अन्य पांच जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी है. हालांकि किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, बाबजूद इसके लाहौल में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है.

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रविवार को तेज आंधी-तूफान से हुई दो लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में रविवार (10 मई) रात को तेज हवा से मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, चंबा, शिमला और कांगड़ा जिलों में नुकसान हुआ है. तेज आंधी-तूफान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई. इसके कारण दो लोगों की मौत, दो घायल हो गए. कुल्लू में भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए.

पालमपुर में बिजली आपूर्ति बहाल करते करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई. हालांकि चम्बा में भी एक कार हादसे में छः लोगों की मौत हो गई थी. आंधी के कारण 32 मकानों, 13 गौशालाओं और एक घराट को नुकसान हुआ है. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने के कारण घरों की छतें उड़ गई और पेड़ उखड़ गए.

पेड़ गिरने से ट्रेनों की आवाजाही भी हुई बाधित

पठानकोट-जोगेंद्रनगर रेललाइन पर पेड़ गिरने से ट्रेनों की आवाजाही दोपहर बाद शुरू हो पाई. औट-लुहरी-सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग भी पेड़ गिरने से बंद हो गया. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 36 सड़कें बंद हो गई हैं. इनमें मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों की कई संपर्क सड़कें शामिल हैं.

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