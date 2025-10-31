Shimla Earthquake: शिमला में सुबह-सुबह फिर आया भूकंप, देर तक कांपती रही धरती, सहमे लोग

हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुक्रवार (31 अक्टूबर) की सुबह करीब 7.02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है. भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे पाया गया. सुबह-सुबह धरती हिलने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में डर का माहौल बन गया. गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि कोई नुकसान हो सके.

इससे पहले 21-22 अक्टूबर की बीच रात भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. घरों में सो रहे लोग अचानक धरती हिलने से डर गए. और घरों से बाहर आ गए. भूकंप का केंद्र जमीन से पांच किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिक्ट स्केल पर 2.8 मापी गई.

लेह में भी महसूस किए गए थे झटके

हिमाचल के साथ-साथ लेह में भी भूकंप महसूस किया गया था. इसकी तीव्रता शिमला से थोड़ी ज्यादा थी. यहां झटकों की तीव्रता 3.7 मापी गई. ये इलाके भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं, जिसके चलते लोग सतर्क हो गए हैं. भूकंप के ये झटके हल्की तीव्रता के थे. ऐसे में लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर आ गए. हालांकि, राहत की बात रही कि किसी नुकसान की खबर नहीं आई.