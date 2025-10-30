हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला: संजौली मस्जिद पर वक्फ बोर्ड को झटका, जिला अदालत से भी नहीं मिली राहत

शिमला: संजौली मस्जिद पर वक्फ बोर्ड को झटका, जिला अदालत से भी नहीं मिली राहत

Shilmla News: शिमला जिला अदालत ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है. नगर निगम के मस्जिद गिराने के आदेश को सही ठहराया गया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Oct 2025 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

शिमला जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज करते हुए नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को सही ठहराया है. इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 और 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को पूरी तरह अवैध करार देते हुए इसे गिराने के आदेश जारी किए थे.

संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड की अपील पर जिला अदालत ने स्टे लगाया हुआ था. वक्फ बोर्ड ने नगर निगम शिमला कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी. लेकिन अब मामले में वक्फ बोर्ड को जिला अदालत से भी राहत नहीं मिली है. बोर्ड अब ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.

कछुआ चाल से चलता रहा मस्जिद को तोड़ने का काम

नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने तीन मई को पूरी संजौली मस्जिद को अवैध करार देते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए थे. हालांकि वक्फ बोर्ड एमसी कोर्ट में मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने सहित मस्जिद का नक्शा भी अदालत में पेश नहीं कर पाया था. नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने साल 2024 की 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिल गिराने के आदेश दिए थे. इन आदेशों पर मस्जिद को तोड़ने का काम कछुआ चाल से चलता रहा. अभी तक आधी मस्जिद ही टूटी है.

पूरी मस्जिद को तोड़ने का आया फैसला

शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर पिछले साल विवाद शुरू हुआ था. जब 29 अगस्त 2024 को शिमला जिले के मल्याणा में दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक समुदाय विशेष के लोगों ने तेजधार हथियारों से एक शख्स को घायल कर दिया था. मामले ने तूल पकड़ा और 1 सितंबर 2024 को संजौली में मस्जिद के बाहर लोगों का गुस्सा भड़क उठा. हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यहीं से संजौली मस्जिद मामला शुरू हुआ. जिस पर पूरी मस्जिद को तोड़ने का फैसला आया. इस फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया. लेकिन वहां से भी वक्फ बोर्ड को राहत नहीं मिली है.

Published at : 30 Oct 2025 07:23 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL NEWS Shimla Mosque Shilmla News
