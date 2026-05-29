हिमाचल-हरियाणा बॉर्डर पर भीषण हादसा, मक्के से लदा ट्रक पलटा, नीचे दबे 5 बाइक सवार, 4 की मौत

हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर के लालढांग क्षेत्र में शुक्रवार (29 मई) को एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां मक्के से लदा एक बेकाबू ट्रक सड़क पर पलट गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रहे दो बाइक सवार आ गए. इस भीषण हादसे में दो बाइकों पर सवार कुल 5 लोग ट्रक के नीचे दब गए, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक महिला गंभीर रूप से घायल है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार (29 मई) को बॉर्डर के लालढांग क्षेत्र में घटी. भारी मात्रा में मक्के से लदा एक बड़ा ट्रक सड़क से गुजर रहा था, तभी चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया. अनियंत्रित होने के बाद यह भारी-भरकम ट्रक सीधे सड़क पर पलट गया. दुर्भाग्यवश, ठीक उसी समय वहां से दो बाइक गुजर रही थीं, जो पलटे हुए ट्रक और उसमें लदे मक्के के बोरों के नीचे बुरी तरह दब गईं. हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े.

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रेणुका जी जा रहा था परिवार

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक राजेंद्र कुमार दौलतपुर के रहने वाले थे. वह अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ दो बाइकों पर सवार होकर हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल 'रेणुका जी' की ओर जा रहे थे. ट्रक के नीचे दबने से राजेंद्र कुमार सहित 4 लोगों ने दम तोड़ दिया. हादसे में घायल एकमात्र महिला को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका सघन इलाज जारी है.

पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन और जांच जारी

हादसे की सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद राहत एवं बचाव कार्य (Rescue Operation) शुरू किया. चूंकि यह घटना हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर क्षेत्र में हुई है, इसलिए दोनों राज्यों की एजेंसियां और पुलिस इस पूरे मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस हादसे के स्पष्ट कारणों (ब्रेक फेल या ओवरस्पीड) की गहनता से जांच कर रही है.

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