Himachal Panchayat Elections: हिमाचल पंचायत चुनाव के आखिरी रण के लिए वोटिंग, 17 लाख मतदाता तय करेंगे गांवों की सत्ता
Himachal Panchayat Elections 2026: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए 1,189 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है. करीब 17 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण शनिवार (30 मई) को शुरू हो गया. सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. इस चरण में प्रदेश की 1,189 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. चुनाव को लेकर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अंतिम चरण में करीब 17 लाख मतदाता मतदान करेंगे. इसके लिए प्रदेशभर में हजारों मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सुबह से ही कई इलाकों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है. प्रशासन को उम्मीद है कि इस चरण में भी मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा.
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6,615 वार्डों में हो रहा मतदान
इस चरण में कुल 6,615 वार्डों में मतदान कराया जा रहा है. मतदाता अपने गांव के प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव करने के साथ-साथ पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों को भी चुन रहे हैं.
पंचायत चुनावों को ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों में उत्साह देखने को मिल रहा है.
मतदान समाप्त होने के बाद पंचायत स्तर के पदों के लिए मतगणना शुरू कर दी जाएगी. संभावना है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों के परिणाम देर शाम तक सामने आ जाएंगे.
हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए डाले गए मतों की गिनती 31 मई को की जाएगी. इसी दिन 17 मई को हुए चार नगर निगम चुनावों के वोटों की भी गिनती होगी.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
मतदान केंद्रों के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है और अधिकारियों को लगातार स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
पहले दो चरणों में दिखा था भारी उत्साह
पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. कई क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत 75 फीसदी से भी अधिक दर्ज किया गया था. इसी को देखते हुए प्रशासन और निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि अंतिम चरण में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाएंगे.
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तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी. अब राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की निगाहें 31 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं.
जिला परिषद, ब्लॉक समिति और चार नगर निगमों के चुनाव परिणाम यह तय करेंगे कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के दावों में कितना दम है. चुनाव परिणाम आने के बाद ग्रामीण और शहरी राजनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.
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Source: IOCL