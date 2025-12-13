हिमाचल: मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ब्रिटिश संसद में सम्मान, बताया प्रदेश के लिए गौरव का पल

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ब्रिटिश संसद के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में विश्व बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा "सर्टिफिकेट ऑफ़ एक्सीलेंस" से सम्मानित किया गया है. इस सम्मान को मंत्री ने हिमाचल प्रदेश और उसके नागरिकों की सामूहिक आस्था, परिश्रम और गौरव का प्रतीक बताया है.

हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में सम्मान प्राप्त करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे अपने लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा क्षण बताया. उन्होंने कहा, "यह प्रमाण है कि हिमाचल का एक पुत्र भी वैश्विक मंच पर अपने प्रदेश का गौरव बढ़ा सकता है."

यह सम्मान उन्हें हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के माननीय सदस्य लॉर्ड रम्मी रेंजेर के करकमलों से प्राप्त हुआ. उन्होंने इस सम्मान को हिमाचल की पवित्र मिट्टी और वहाँ के हर नागरिक के विश्वास का सम्मान बताया.

शिमला ग्रामीण की जनता को समर्पित

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पुरस्कार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अपने गुरुजनों को समर्पित किया, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उन्हें सदैव प्रेरित किया है.

जनसेवा और विकास का संकल्प

अपने वक्तव्य में उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्मान उन्हें और अधिक निष्ठा, पारदर्शिता एवं समर्पण के साथ जनसेवा की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. उन्होंने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा, "मेरा संकल्प है कि हिमाचल के विकास, उसकी युवा शक्ति, उसकी सांस्कृतिक अस्मिता और हर आम हिमाचली की आशाओं को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूं"

मंत्री विक्रमादित्य सिं ने अंत में भावुक होते हुए कहा, "यह पुरस्कार वास्तव में हर हिमाचली का है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव है." यह प्रतिष्ठित सम्मान न केवल मंत्री की व्यक्तिगत उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर हिमाचल प्रदेश के बढ़ते कद को भी रेखांकित करता है.