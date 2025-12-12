हिमाचल: BJP नेता राजीव बिंदल बोले- 'कांग्रेस सरकार के 3 साल बीजेपी को गाली देने में निकल गए'

शिमला में बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के नवनिर्मित होने वाले शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया. कल प्रातः 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उर्वरक एवं रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि बिहार में एनडीए और बीजेपी की प्रचंड विजय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल में यह पहला आगमन है और पीटरहॉफ मैदान में हजारों कार्यकर्ता उनका भव्य अभिनंदन करेंगे.

कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष केवल बीजेपी को गाली देने में निकल गए. करोड़ों रुपए खर्च कर आयोजित उनके सरकारी समारोह में भी जनता के मुद्दे नहीं उठे, विकास का एक भी ठोस बिंदु नहीं था, और पूरा कार्यक्रम आपसी टकराव तथा बीजेपी पर अनर्गल आरोपों की राजनीति में बदल गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार न अपने पुराने संकल्प पूरे कर पाई और न ही नए संकल्पों पर जनता को कोई विश्वास है. जो सरकार तीन वर्ष में एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी, उसका नया संकल्प कार्यक्रम सिर्फ हिमाचल की जनता के साथ धोखा है.

बीजेपी नेतृत्व की प्रतिबद्धता और तैयारियां

प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने भी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन साल का संकल्प कार्यक्रम ‘संकल्प’ नहीं बल्कि ‘तू-तू मैं-मै’ का कार्यक्रम साबित हुआ. कांग्रेस पार्टी देश में ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी समाप्ति की ओर बढ़ रही है. उनका पतन इसलिए तय है क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रदेश और जनता की बजाय केवल गांधी परिवार की परिक्रमा करने में व्यस्त रहते हैं. ऐसी पार्टी से प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता. बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि नवनिर्मित कार्यालय का शिलान्यास संगठन को नई ऊर्जा देगा और नड्डा जी का अभिनंदन समारोह प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय करेगा. पूरे प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता स्वतः प्रेरणा से शिमला पहुंच रहे हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बीजेपी का यह कार्यक्रम विकास, संगठन और जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने का प्रतीक होगा.