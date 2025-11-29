हिमाचल प्रदेश: 'संघ पर टिप्पणी घटिया सोच का सबूत', BJP नेता सिकंदर कुमार का कांग्रेस का निशाना

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश को विभाजित करने वाली कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्र निर्माण में लगे संगठन पर निराधार और अशोभनीय टिप्पणियां कर रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी किसी परिस्थित‌ि में स्वीकार नहीं करेगी.

बीजेपी नेता डॉ. सिकंदर कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी वही मेक इन इंडिया का मज़ाक उड़ाती थी, जिसे वह ‘बब्बर शेर आ गया’ कहकर नकारती रही, लेकिन आज इसी मेक इन इंडिया की उपलब्धि, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों को करारा जवाब दिया है और अनेक देश इस अत्याधुनिक मिसाइल को भारत से लेने के लिए उत्सुक हैं.

कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता

डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर प्रमाण मांगना “देश विरोधी मानसिकता” का परिचायक है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करती रही है और कई बार हिंदू विरोधी और राष्ट्रहित के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल पाई गई है. विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस की सांठगांठ के आरोप भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—जो वर्षों से राष्ट्रहित, सेवा और सामाजिक एकता के लिए समर्पित है—उस पर मनगढ़ंत, काल्पनिक और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं. यह भाषा समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा. भाजपा मांग करती है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता संघ तथा समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें.

'कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी'

डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस की 'हिंदू विरोधी' मानसिकता किसी से छुपी नहीं है. मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव जीतते ही दिया गया विवादित बयान कि हम 97% हिंदू आबादी को हराकर सत्ता में आए हैं. यह कांग्रेस पार्टी के चरित्र और तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है. ऐसी सोच प्रदेश और देश की सामाजिक एकता के लिए घातक है."

अंत में उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने वाली राजनीति का प्रत्येक स्तर पर विरोध करेगी और राष्ट्रहित में कार्य करने वाले संगठन तथा देशभक्त समाज के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहेगी.