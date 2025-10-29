हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमाचल प्रदेश: SIR पर विपक्ष के आरोपों पर कंगना रनौत का जवाब, कहा- 'हर सरकार...'

हिमाचल प्रदेश: SIR पर विपक्ष के आरोपों पर कंगना रनौत का जवाब, कहा- 'हर सरकार...'

Himachal Pradesh News: मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों पर जवाब दिया है. कंगना रनौत ने कहा है कि एसआईआर एक साधारण प्रक्रिया है.

By : एबीपी हिमाचल प्रदेश डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Oct 2025 10:55 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एसआईआर पर विपक्ष के सवालों पर जवाब दिया है. कंगना रनौत ने कहा कि एसआईआर एक साधारण प्रक्रिया है और हर सरकार इसे करवाती है. कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 12 से 13 बार यह प्रक्रिया हुई है और आज जब बीजेपी करवा रही है तो उन्हें दर्द हो रहा है.

कंगना रनौत ने कहा, "अगर घुसपैठियों, फर्जी वोटरों, और जो वोटर कार्ड बेचे गये हैं, हमारे देश के लोगों का हक उन्हें दिया जा रहा है, यह सरकार का बहुत अच्छा कदम है, इससे व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ सुधार होगा."

वहीं, दिशा की मीटिंग के दौरान सांसद कंगना रनौत खादी के वस्त्रों में नजर आईं. मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वो सबके भले के लिये कहते हैं. वोकल फॉर लोकल उनकी शानदार मुहिम है.

खादी उत्पादों को बढ़ावा देते हुए शेयर की वीडियो

सासंद कंगना रनौत ने खादी के उत्पादों को बढ़ावा देते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे खादी के शैम्पू और खादी के स्कीन केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने सलाह दे रही हैं. आयुर्वेदिक स्थानीय उत्पाद जिनके इस्तेमाल से कोई साईड इफैक्ट नहीं होता. 

'कम पानी में धोये जा सकते हैं खादी के कपड़े'

वीडियो में वह कह रही हैं कि "खादी के कपड़ों को कम पानी में भी धोया जा सकता है, खादी का इस्तेमाल पर्यावरण सरंक्षण के लिये अच्छा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके हित की बात करते हैं, हमें बात अच्छी लगती है तो हम अपना लेते हैं, अगर बात अच्छी ना लगे तो बात कितनी दूर तलक जायेगी."

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर दी प्रतिक्रिया

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 1500 करोड़ रू देने की घोषण की गई थी, वो अभी तक नहीं मिले' इस पर कंगना रनौत ने कहा कि सीएम किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा फंड दिये गये हैं.

हिमाचल: मंडी में दिशा मीटिंग में अधिकारियों पर भड़कीं कंगना रनौत, इसलिए लगाई फटकार

Input By : परी शर्मा
Published at : 29 Oct 2025 10:55 PM (IST)
Kangana Ranaut Mandi News HImachal Pradesh News
