हिमाचल: मंडी में दिशा मीटिंग में अधिकारियों पर भड़कीं कंगना रनौत, इसलिए लगाई फटकार

केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी कार्यान्व्यन को सूनिश्चित करने और योजनाओं की समीक्षा के लिए मंडी जिला स्तर पर सांसद कंगना रनौत की अध्यक्षता में दिशा मीटिंग हुई. इस दौरान मीटिंग में बिना तैयारी के पहुंचे अधिकारियों को सांसद कंगना रनौत ने फटकार लगाई और अधिकारियों को दिशा मीटिंग को गंभीरता से लेने की बात कही.

वहीं दिशा मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कंगना रनौत ने कहा,"जो अधिकारी दिशा मीटिंग को लेकर गम्भीर नहीं हैं, और इस मीटिंग को हल्के में ले रहे हैं उनके खिलाफ कडे़ कदम उठाये जाएंगे." उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि विकासात्मक योजनाओं के सन्दर्भ में और फोरलेन निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों को सपष्ट निर्देश दिये गए हैं.

'आएगा क्रांतिकारी बदलाव'

वहीं सांसद कंगना रनौत ने कहा कि दिशा मीटिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम दिशा मीटिंग के साथ जोड़ा जायेगा ताकि लोगों के साथ सीधा संवाद हो सके और वे सिसटम की खामियों को उजागर कर सकें, उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा.

'डेडलाइन के अन्दर काम नहीं हुआ तो होगा एक्शन'

उधर, धर्मपुर एनएच निर्माण की अनियमितताओं को लेकर सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अधिकारियों से इस बारे में फीडबैक लिया गया है और उन्हें डेडलाइन के साथ कडे़ निर्देश जारी किये गये हैं, डेडलाइन के अंदर समय पर कार्य नहीं हुआ तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी.