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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHP News: अटल टनल में फंसीं सैंकड़ों गाड़ियां, अचानक बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, BRO ने संभाला मोर्चा

HP News: अटल टनल में फंसीं सैंकड़ों गाड़ियां, अचानक बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, BRO ने संभाला मोर्चा

HP News In Hindi: मनाली में अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल के पास एक हजार से अधिक वाहन फंस गए. मनाली पुलिस और प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैलानियों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 16 Mar 2026 09:35 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में अचानक 15 मार्च की शाम को मौसम ने करवट ली और बर्फबारी होने लगी जिससे परिवहन संचार पर बुरा असर पड़ा. बर्फबारी के चलते अटल टनल में 1000 से अधिक वाहन फंस गए हैं. वहीं वाहनों के फंसने की सूचना मिलते ही मनाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और सभी वाहनों को अब मनाली की ओर भेजा जा रहा है. 

अचानक हुई बर्फबारी के चलते यहां सैलानियों के वाहन बर्फ पर फिसलने शुरू हो गए थे. जिसके चलते मनाली पुलिस की टीम भी अब जगह-जगह पर तैनात हो गई है. बता दें कि 15 मार्च के दोपहर बाद मनाली के साथ लगते अलग अलग इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर बताया गया. 

अटल टनल में फंसे हजार से ज्यादा वाहन

बर्फबारी होता देख पुलिस की टीम के द्वारा वाहनों को मनाली की ओर रवाना किया गया. लेकिन सुबह के समय अधिकतर वाहन लाहौल घाटी के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर निकल गए थे. ऐसे में शाम के समय अटल टनल और आसपास के इलाकों में अधिक बर्फबारी के चलते वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ गया. वहीं डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि सूचना मिली है कि अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल के साउथ पोर्टल के पास लगभग एक हजार से अधिक वाहन बर्फ में फंस गए हैं.

मनाली पुलिस की पूरी टीम पिछले तीन घंटों से मौके पर तैनात है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मनाली पुलिस के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी लोगों को सुरक्षित रूप से मनाली की ओर निकाला जा सके. 

BRO ने मशीनों की सहायता से हटाए बर्फ

इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा बीआरओ (BRO) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी टीमों को तुरंत मौके पर तैनात करें, ताकि सड़क पर पड़ी बर्फ को मिट्टी डालकर और अन्य मशीनों की सहायता से तथा आवश्यकता पड़ने पर यूरिया खाद का उपयोग करके हटाया जा सके. इससे बर्फ में फंसे सभी वाहनों और सैलानियों को सुरक्षित रूप से मनाली की ओर निकाला जा सकेगा. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि धैर्य बनाए रखें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. पुलिस हमेशा आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 16 Mar 2026 09:35 AM (IST)
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Atal Tunnel HP News
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