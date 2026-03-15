हिमाचल में मौसम का यू-टर्न, शिमला में ओले, कुल्लू-लाहौल में बर्फबारी, जानें IMD का अपडेट

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और उसके आसपास के इलाकों में रविवार (15 मार्च) को तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी हुई जबकि कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात हुआ. वहीं आसमान में घने बादल छाने की वजह से कुछ क्षेत्रों में दृश्यता काफी कम हो गई. अटल सुरंग सहित मनाली की ऊपरी पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात हुआ.

बर्फ का आनंद लेते हुए पर्यटकों का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित

सुरंग के पास बर्फ का आनंद लेते हुए पर्यटकों के वीडियो इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं. हिमपात से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ गई है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान पहाड़ियों में हिमपात और मैदानी इलाकों में गर्मी के कारण क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका चिंता का विषय बनी हुई है.

शिमला मौसम विभाग ने रविवार के लिए शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और बूंदा-बांदी की संभावना के मद्देनजर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. विभाग ने 21 मार्च तक राज्य में हल्की बारिश और हिमपात का भी अनुमान जताया है.

सोलन और सिरमौर जिलों में 19 मार्च को बर्फबारी की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक कुल्लू और शिमला में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है और आकशीय बिजली गिरने की भी आशंका है, जिसकी वजह से ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है. साथ ही सोलन और सिरमौर जिलों के लिए बृहस्पतिवार 19 मार्च के लिए बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है.

इसके अतिरिक्त, मौसम विभाग ने किन्नौर, लाहौल और स्पीति को छोड़कर बारह में से दस जिलों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनजर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. उत्तर-पश्चिमी भारत में 17 मार्च की रात से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है.