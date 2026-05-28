कुल्लू: पंचायत चुनाव के बाद मेले में जा रही टैक्सी सूमो खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में रविवार (24 मई 2026) को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. जिला मुख्यालय के समीप लगघाटी क्षेत्र की बढ़ई-बाग-पीज सड़क पर एक टैक्सी सूमो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

पंचायत चुनाव में मतदान के बाद शिरड़ मेले में जा रहे थे यात्री

जानकारी के अनुसार वाहन में एक बच्चे सहित कुल 11 लोग सवार थे. सभी लोग पंचायत चुनाव में मतदान करने के बाद प्रसिद्ध शिरड़ मेले (काहिका) को देखने जा रहे थे. बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक वाहन चालक संतुलन खो बैठा, जिसके चलते टैक्सी सूमो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.

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सूचना पर प्रशासन की टीमों ने घायलों को पहुंचाया क्षेत्रीय अस्पताल

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने घायलों को वाहन से बाहर निकालने में मदद की. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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