ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: गांव घाटा में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, 4 महिलाएं गिरफ्तार

गुरुग्राम: गांव घाटा में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, 4 महिलाएं गिरफ्तार

गुरुग्राम के एक गांव में निजी स्कूल की आड़ में बच्चों को धर्मांतरण का खेल चल रहा था. इस आरोप में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. साथ ही मौके से CCTV कैमरा और मोबाइल फोन बरामद किया गया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Nov 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में गुरुग्राम के एक गांव में निजी स्कूल की आड़ में झुग्गी-बस्ती के बच्चों को कथित तौर पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, ये गिरफ्तारियां घाटा गांव में स्थित स्कूल में छापेमारी के बाद की गईं.

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान दिल्ली के आजादपुर निवासी सुमन कुमारी (21), मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की मूल निवासी और वर्तमान में गुरुग्राम के सेक्टर-86 में रहने वाली राजकुमारी चाओबा सिंह (36), नेपाल की मूल निवासी और दिल्ली के कोटला में रहने वाली अश्मिता चाहर (35) तथा मिजोरम के आइजोल की मूल निवासी एवं द्वारका में रहने वाली लालनुनपुई (31) के रूप में हुई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हरियाणा
गुरुग्राम की पटौदी वुलन मार्केट में भीषण आग, 25 दुकानें खाक, लाखों का नुकसान
गुरुग्राम की पटौदी वुलन मार्केट में भीषण आग, 25 दुकानें खाक, लाखों का नुकसान
हरियाणा
अरविंद केजरीवाल को धमकी देने वाला आरोपी 2 बार पास कर चुका CGL, UPSC की कर रहा था तैयारी
अरविंद केजरीवाल को धमकी देने वाला आरोपी 2 बार पास कर चुका CGL, UPSC की कर रहा था तैयारी
हरियाणा
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
हरियाणा
फरीदाबाद में COO की हत्या, पहले डांस किया फिर मां के सामने मारी 4 गोलियां
फरीदाबाद में COO की हत्या, पहले डांस किया फिर मां के सामने मारी 4 गोलियां
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
 

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

पुलिस के अनुसार, शनिवार को एक व्यक्ति ने सेक्टर-56 थाने में शिकायत दी थी कि महिलाओं समेत कुछ अज्ञात लोग घाटा गांव में एसपीआर मार्ग पर एक सर्विस स्टेशन के पास अस्थायी कमरों में झुग्गी-बस्ती के बच्चों के लिए निजी स्कूल चला रहे हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बच्चों को भोजन और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने के साथ-साथ आरोपी कथित तौर पर धार्मिक परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियां भी कर रहे थे तथा भोजन और अन्य सामान का लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे.

कैसे पकड़ में आई आरोपी महिलाएं?

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने मौके पर छापा मारा और वहां मौजूद चार महिलाओं को कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के प्रयास से जुड़ा एक दंडनीय अपराध सामने आया. इसके बाद, उनके खिलाफ हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम, 2022 और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई.

पुलिस ने बताया कि लालनुनपुई एक निजी कंपनी में एचआर (मानव संसाधन) पेशेवर है, अश्मिता एक अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए स्वयंसेवक के तौर पर काम करती है, राजकुमारी एक निजी कंपनी में 'लीड एनालिस्ट' हैं, जबकि सुमन ने पिछले साल स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और फिलहाल बीएड की तैयारी कर रही है.

पिछले एक साल से धर्मांतरण का खेल

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ये महिलाएं पिछले एक साल से हर शनिवार दिल्ली से गुरुग्राम आ रही थीं और बच्चों को शिक्षा, भोजन तथा अन्य जलपान उपलब्ध कराने के नाम पर निजी स्कूल चला रही थीं. आरोप है कि वे बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही थीं." उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. अधिकारी ने कहा, "हमने मौके से एक सीसीटीवी कैमरा और सुमन कुमारी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है."

दिल्ली में हवा ने बदले मौसम के तेवर, आज से बढ़ेगी ठंड? आ गया IMD अपडेट

 

 

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 16 Nov 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Religious Conversion Gurugram News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
गुरुग्राम की पटौदी वुलन मार्केट में भीषण आग, 25 दुकानें खाक, लाखों का नुकसान
गुरुग्राम की पटौदी वुलन मार्केट में भीषण आग, 25 दुकानें खाक, लाखों का नुकसान
हरियाणा
अरविंद केजरीवाल को धमकी देने वाला आरोपी 2 बार पास कर चुका CGL, UPSC की कर रहा था तैयारी
अरविंद केजरीवाल को धमकी देने वाला आरोपी 2 बार पास कर चुका CGL, UPSC की कर रहा था तैयारी
हरियाणा
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
हरियाणा
फरीदाबाद में COO की हत्या, पहले डांस किया फिर मां के सामने मारी 4 गोलियां
फरीदाबाद में COO की हत्या, पहले डांस किया फिर मां के सामने मारी 4 गोलियां
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
विश्व
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
बॉलीवुड
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में राहत इंदौरी का शेर पढ़ विरोधियों पर बरसे दिलजीत दोसांझ
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में दिलजीत ने विरोधियों को दिया करारा जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
इंडिया
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget