गुरुग्राम पुलिस ने अमेरिका और कनाडा के नागरिकों से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 12 युवकों और 5 युवतियों सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपी मुख्य रूप से अमेरिका और कुछ कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाते थे. वे खुद को 'Apple Customer Service' का प्रतिनिधि बताकर विदेशी नागरिकों के साथ साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे.

आरोपी खुद को कस्टमर सर्विस बताकर करता था ठगी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर फर्जी पॉप-अप अलर्ट भेजते थे. इन अलर्ट के जरिए लोगों को दिए गए नंबर पर फोन करने के लिए प्रेरित किया जाता था. इसके बाद आरोपी खुद को कस्टमर सर्विस का कर्मचारी बताकर पीड़ितों के डिवाइस का रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते थे. फिर अलग-अलग बहाने बनाकर उनसे 500 से 1,000 अमेरिकी डॉलर तक की रकम ठग लेते थे. ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से प्राप्त की जाती थी.

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आरोपी अब तक करोड़ों रुपये की कर चुका साइबर ठगी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी अब तक हजारों विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बना चुके हैं और करोड़ों रुपये की साइबर ठगी कर चुके हैं. आरोपी अलग-अलग स्थानों पर अपने फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे. उन्होंने शुरुआत में दिल्ली में कॉल सेंटर चलाया. इसके बाद करीब छह महीने तक उद्योग विहार में इसका संचालन किया और पिछले दो महीने से गुरुग्राम की M3M Digital Green Building में बैठकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 कंप्यूटर (PC), 6 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन और साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपी इस काम के बदले 30 हजार से 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन और कमीशन लेते थे.