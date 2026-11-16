दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?

दिल्ली में प्रदूषण से जूझ रहे लोगों को 16 नवंबर को थोड़ी राहत मिली है. पिछले कई दिनों से राजधानी की हवा बेहद खराब बनी हुई थी, लेकिन अब AQI में कुछ गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, इसे प्रदूषण से पूरी तरह राहत नहीं कहा जा सकता. दिल्ली के कई इलाकों में अब भी हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है. चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में मौसम का रुख बदलने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण एक बार फिर बढ़ सकता है.

16 नवंबर की सुबह राजधानी के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग रहा. द्वारका के NSIT इलाके में AQI 330 और सिरिफोर्ट में 328 दर्ज किया गया. वहीं पंजाबी बाग में 263, चांदनी चौक में 262, आईटीओ में 253 और IIT दिल्ली में 248 रहा. आनंद विहार में AQI 202 दर्ज किया गया. दूसरी तरफ लोधी रोड में यह आंकड़ा 129 रहा, जो बाकी इलाकों के मुकाबले बेहतर स्थिति है. इससे साफ है कि प्रदूषण का असर पूरी दिल्ली में एक जैसा नहीं है.

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नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली की हवा लगातार खराब होती गई. 10 नवंबर को राजधानी का AQI 299 दर्ज किया गया था. 11 नवंबर को यह बढ़कर 324 और 12 नवंबर को 403 तक पहुंच गया. इसके बाद 13 नवंबर को AQI 373 और 14 नवंबर को 367 दर्ज किया गया.

लगातार कई दिनों तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रही. हालांकि, 15 नवंबर को इसमें सुधार हुआ और AQI घटकर 290 पर पहुंच गया. इससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली.

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण हैं. प्रदूषण के स्रोतों के आकलन के मुताबिक, बायोमास जलाने की हिस्सेदारी करीब 37.1 फीसदी रही. इसमें पराली और दूसरे तरह के ईंधन का धुआं शामिल है.

इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं करीब 17.2 फीसदी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताया गया है. कचरा जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और धूल से भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.

17 नवंबर से फिर बढ़ सकती है दिल्ली वालों की परेशानी

प्रदूषण से मिली राहत ज्यादा दिनों तक टिकने की उम्मीद नहीं है. 17 और 18 नवंबर को दिल्ली की हवा फिर बहुत खराब श्रेणी में रह सकती है. इसके बाद 19 से 24 नवंबर तक भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा बने रहने की आशंका है.

दरअसल, आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार कम होने का अनुमान है. जब हवा धीमी चलती है तो प्रदूषण के कण वातावरण में ही जमा रहने लगते हैं. इससे AQI तेजी से बढ़ सकता है.

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बच्चों और बुजुर्गों को बरतनी होगी सावधानी

खराब हवा का असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों पर पड़ता है. प्रदूषण के दिनों में आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में परेशानी और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को बेवजह बाहर निकलने से बचना चाहिए. खासकर सुबह और देर शाम खुले में व्यायाम करने से परहेज करना बेहतर है.

फिलहाल दिल्ली में AQI में आई गिरावट राहत की बात जरूर है, लेकिन अगले कुछ दिनों का मौसम राजधानी के लिए फिर चुनौती खड़ी कर सकता है.