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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में हवा ने बदले मौसम के तेवर, आज से बढ़ेगी ठंड? आ गया IMD अपडेट

दिल्ली में हवा ने बदले मौसम के तेवर, आज से बढ़ेगी ठंड? आ गया IMD अपडेट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, दिल्ली-एनसीआर में हवा की गति से मौसम का मिजाज बदल गया है. आज सुबह हल्का कोहरा और ठंड का एहसास बढ़ गया है. वहीं, वायु की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल रहा है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. रविवार (15 नवंबर) शाम से ही हवाओं की गति में तेजी आने से मौसम ठंडा हो गया है और तापमान में गिरावट आई है. दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में जमीन से करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाओं का एक चक्रवाती घेरा बनने के कारण दिल्ली के आसमान में हल्के बादल छाये रह सकते हैं और धुंध या स्मॉग बढ़ सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार, हवा की गति बढ़ने के कारण दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI गिरकर 290 पर आ गया है. हालांकि, ये अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, रविवार (15 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 1.0 डिग्री की गिरावट के साथ 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. इस दौरान शहर में नमी का स्तर 46 से 100 प्रतिशत के बीच  रहा.

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आज कैसा रहेगा राजधानी में मौसम?

विभाग के अनुसार, आज सोमवार (16 नवंबर) को आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है. धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है. आज शहर का अधिकतम तापमान 26-28  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14-16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में उत्तर- पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी.   

पिछले 25 घंटों में हवा की गति बढ़ी

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश बूंदाबांदी हुई है. सुबह के समय राजधानी के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ा. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18-19  डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-30 सेल्सियस के बीच बना रहा. हालांकि, कई दिनों बाद दिल्ली की हवा में थोड़ी गति देखने को मिली है, यहां 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलीं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 16 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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