दिल्ली में हवा ने बदले मौसम के तेवर, आज से बढ़ेगी ठंड? आ गया IMD अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. रविवार (15 नवंबर) शाम से ही हवाओं की गति में तेजी आने से मौसम ठंडा हो गया है और तापमान में गिरावट आई है. दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में जमीन से करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाओं का एक चक्रवाती घेरा बनने के कारण दिल्ली के आसमान में हल्के बादल छाये रह सकते हैं और धुंध या स्मॉग बढ़ सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार, हवा की गति बढ़ने के कारण दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI गिरकर 290 पर आ गया है. हालांकि, ये अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, रविवार (15 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 1.0 डिग्री की गिरावट के साथ 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. इस दौरान शहर में नमी का स्तर 46 से 100 प्रतिशत के बीच रहा.

विभाग के अनुसार, आज सोमवार (16 नवंबर) को आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है. धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है. आज शहर का अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14-16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में उत्तर- पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी.

पिछले 25 घंटों में हवा की गति बढ़ी

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश बूंदाबांदी हुई है. सुबह के समय राजधानी के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ा. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-30 सेल्सियस के बीच बना रहा. हालांकि, कई दिनों बाद दिल्ली की हवा में थोड़ी गति देखने को मिली है, यहां 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलीं.