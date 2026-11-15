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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम की पटौदी वुलन मार्केट में भीषण आग, 25 दुकानें खाक, लाखों का नुकसान

गुरुग्राम की पटौदी वुलन मार्केट में भीषण आग, 25 दुकानें खाक, लाखों का नुकसान

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पटौदी मार्केट में भीषण आग लगने से 25 दुकानें जलकर खाक हो गईं. सुबह साढ़े चार बजे हुए इस हादसे में लाखों का सामान नष्ट हो गया.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 15 Nov 2026 09:48 AM (IST)
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दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम के रामलीला मैदान स्थित पटौदी मार्केट में भीषण आग की खबर है. इस आग में बाजार की 25 दुकानें खाक हो गई हैं, जिनमें लाखों रुपये का सामान रखा था. हादसा सुबह साढ़े चार बजे हुआ. आग की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और ढाई घंटे की मशक्कत के बाद इसपर काबू पाया गया.

गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सुबह के समय आग लगी थी. बताया जा रहा है कि सभी वुलेन कपड़े तिब्बत नेपाल और पहाड़ी इलाकों से आए थे. यह हर साल सर्दी शुरू होते ही यहां पर गर्म कपड़ों की दुकान लग जाती है. पहाड़ी इलाकों से आए लोग साल में एक बार यहां पर अपने सर्दियों के कपड़े बेचने आते हैं जिसकी वजह से यहां से कम कर लेकर गए हुए पैसों से वह पूरे साल गुजर बसर करते हैं, लेकिन इस साल उनकी लगाई गई दुकानों में आग लग गई तो उनका गुजर बसर कैसे होगा, यह सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया है.

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समय के साथ फैलती चली गईं लपटे

आपको बता दें कि सुबह करीब 4:30 बजे फिर विभाग को सूचना मिली कि पटौदी के रामलीला ग्राउंड में अचानक आग लग गई है. इसके बाद पटौदी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची. देखते ही देखते कर पटौदी और दो मानेसर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे पर काबू पाने के लिए ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

आग लगने के कारणों का नहीं लग सका पता

इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका फिलहाल आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस और दमकल विभाग जांच कर रही है कि आग किन कारणों से लगी है.

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Published at : 15 Nov 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
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