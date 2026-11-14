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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगुरुग्राम में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पंप पर कैमरा पढ़ेगा नंबर प्लेट

गुरुग्राम में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पंप पर कैमरा पढ़ेगा नंबर प्लेट

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते प्रशासन ने कमर कस ली है. अब गुरुग्राम में बिना वैध पीयूसी के पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी गई है. गुरुग्राम में 15 नवंबर से पंपों पर 300 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Nov 2026 07:22 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भयानक हो चला है. प्रदूषण रोकने के लिए अब दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में अब बिना PUC यानी बिना वैलिड प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. 15 नवंबर से पेट्रोल पंपों पर 300 ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जो गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर ऑनलाइन चेक करेंगे कि उसका PUC सर्टिफिकेट वैध है या नहीं.

अधिकारियों ने बताया है कि अगर PUC नहीं होगा तो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी. एनसीआर में 1 अक्टूबर से ही No PUC-No Fuel नियम लागू है, अब इसे कैमरों से सख्ती से लागू किया जाएगा. सभी पंपों को हिंदी और अंग्रेजी में चेतावनी बोर्ड लगाने का आदेश भी दिया गया है.

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बिना पीयूसी पर 10 हजार का जुर्माना

बता दें कि बिना PUC के गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. एनसीआर में आने वाले हरियाणा के चार जिलों में कुल 775 कैमरे लगाने की योजना है.

जब तक सभी पंपों पर ANPR कैमरे पूरी तरह से स्थापित और संचालित नहीं हो जाते, तब तक पेट्रोल पंप कर्मियों को हर वाहन के PUC की मैनुअल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) के सचिव संजीव सिंगला ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

वाहनों के खिलाफ जांच होगी तेज

उधर दिल्ली यातायात पुलिस ने GRAP के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए शहर की सीमाओं और वैकल्पिक प्रवेश मार्गों पर जांच तेज करने का फैसला किया है. अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली यातायात पुलिस के उत्तरी रेंज की ओर से अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के नरेला क्षेत्र के यातायात अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा के झज्जर और सोनीपत के अफसर शामिल हुए. बैठक में तय किया गया कि दिल्ली की सीमाओं, प्रमुख प्रवेश मार्गों और वैकल्पिक रास्तों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी.

यह भी पढ़ें- 100 रुपए में निपटेगा पुराना चालान, इस शहर में 16 नवंबर से चलेगा अभियान

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 14 Nov 2026 07:12 PM (IST)
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Gurugram PUC Diesel PUCC Petrol Diesel News PETROL
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