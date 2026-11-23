हरियाणा के सोनीपत में शादी वाले दिन दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बारात लौटने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. दुल्हन के पिता ने दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे और उसके परिवार पर ब्रेजा कार और सोने के गहने मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे. अब दूल्हा खुद कैमरे के सामने आया है और उसने दहेज मांगने के सभी आरोपों को निराधार बताया है.

दूल्हे का कहना है कि उसने न तो ब्रेजा कार की मांग की और न ही शादी से इनकार किया. बल्कि लड़की पक्ष ने ही वाटिका में उन्हें बंधक बना लिया था,जिसके बाद उसे डायल 112 पर फोन करना पड़ा. दूल्हे ने यह भी कहा कि वह आज भी शादी करने के लिए तैयार है.देखिए क्या है पुरा मामला

दरअसल, सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी सुभाष कुमार ने सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की शादी गोहाना के गांधी नगर निवासी और दिल्ली पुलिस में तैनात कुलदीप के साथ तय हुई थी. शिकायत के मुताबिक, शादी से पहले दूल्हे पक्ष ने दहेज नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन शादी की तारीख नजदीक आते ही सोने के गहनों, महंगे कपड़ों और गाड़ी की मांग शुरू कर दी गई.

दूल्हे पर ब्रेजा कार मांगने का आरोप

पिता का आरोप है कि उन्होंने करीब 8 से 9 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार बुक करवाई, लेकिन दूल्हा पक्ष ब्रेजा कार की मांग पर अड़ा रहा. 20 नवंबर को शादी वाले दिन ब्रेजा कार और सोने के गहनों की मांग पूरी नहीं होने पर बारात वापस लौटने का आरोप लगाया गया.

वहीं अब इस पूरे मामले में दूल्हे कुलदीप का पक्ष सामने आया है. दूल्हे ने साफ कहा कि उसने किसी भी तरह की गाड़ी की मांग नहीं की थी और न ही शादी से इनकार किया था. उसका कहना है कि शादी से पहले ही उसने 10 से 20 लोगों की मौजूदगी में छोटा कार्यक्रम करने की बात कही थी. लेकिन शादी वाले दिन रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया. दूल्हे ने दुल्हन पक्ष के एक युवक और उसकी पत्नी पर पूरे मामले में प्रोपेगेंडा रचने का आरोप भी लगाया है.

दूल्हे ने बंधक बनाने का लगाया आरोप

दूल्हे ने लड़की पक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बारात में केवल 25 से 30 लोग पहुंचे थे. उनका आरोप है कि वाटिका में लड़की पक्ष ने उन्हें अंदर से गेट लॉक करके बंधक बना लिया था.इसके बाद उसने डायल 112 पर फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्हें वहां से निकलवाया गया. दूल्हे का दावा है कि महज 35 मिनट के भीतर उनसे सामान वापस करने और 15 से 20 लाख रुपये देने की मांग की गई. दूल्हे ने कहा कि लड़की पक्ष ने अपनी मर्जी से जो भी सामान दिया था, वह उसे वापस ले जा सकता है.

मैं आज भी शादी के लिए तैयार- दूल्हा

दूल्हे का कहना है कि उस दिन भी वह शादी करने के लिए तैयार था और आज भी शादी करने के लिए तैयार है.वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के पिता ने अपनी शिकायत में शादी पर करीब 32 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया है और शादी में दिया गया सामान व सोने-चांदी के आभूषण वापस दिलवाने की मांग की है. ऐसे में अब इस पूरे मामले में दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे है.

फिलहाल सोनीपत सेक्टर-27 थाना पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शादी वाले दिन आखिर विवाद किस बात को लेकर हुआ और दोनों पक्षों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है.

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