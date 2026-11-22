सोनीपत में दहेज की मांग को लेकर शादी तोड़ने का एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे को शादी में ब्रेजा कार चाहिए थी, लेकिन ब्रेजा कार और सोने के गहनों की मांग पूरी नहीं हुई तो दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया. पीड़ित पिता ने दिल्ली पुलिस के जवान दूल्हे, उसकी मां, भाई-भाभी और दो बिचौलियों सहित 6 लोगों के खिलाफ सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी है.

शिकायतकर्ता सुभाष कुमार सोनीपत के वेस्ट रामनगर के रहने वाले हैं और आईटीआई गन्नौर से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जनवरी 2026 में बिचौलियों के माध्यम से उनकी बेटी का रिश्ता गोहाना के गांधी नगर निवासी कुलदीप के साथ तय हुआ था.

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दूल्हे पक्ष ने शादी में दहेज न लेने का दिलाया था भरोसा

आरोप है कि रिश्ता तय करवाते समय बिचौलियों ने बताया था कि कुलदीप दिल्ली पुलिस में तैनात है और उसका परिवार संपन्न व अच्छा परिवार है. साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया था कि लड़के पक्ष को दहेज नहीं चाहिए. 26 अप्रैल को दोनों परिवारों की मौजूदगी में रिंग सेरेमनी हुई और अगस्त में 20 नवंबर 2026 को शादी की तारीख तय कर दी गई.

दुल्हन के पिता का आरोप है कि शादी की तारीख तय होने के बाद दूल्हे और उसकी मां ने दहेज की मांगें रखनी शुरू कर दीं. दूल्हे ने अपने लिए दो तोले की सोने की चेन, अंगूठी और मां के लिए सोने के टॉप्स व चांदी की पायल की मांग रखी. इसके अलावा परिवार के लिए महंगे कपड़े भी मांगे गए.

'दहेज में ब्रेजा कार की मांग पर अड़ा दूल्हा'

शिकायत के मुताबिक, दूल्हे ने शादी में बड़ी गाड़ी देने की मांग भी रखी और ब्रेजा कार पर अड़ गया. पिता ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए करीब 8 से 9 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार बुक करवाई, लेकिन दूल्हा इससे संतुष्ट नहीं हुआ. आरोप है कि 18 नवंबर को भी बिचौलिए के माध्यम से ब्रेजा कार की मांग दोहराई गई.

पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि शादी से एक दिन पहले 19 नवंबर को दुल्हन पक्ष के लोग सगाई की रस्म के लिए दूल्हे के घर पहुंचे. इस दौरान फर्नीचर और अन्य सामान दिया गया. आरोप है कि सामान देखने के बाद दूल्हे और उसकी मां ने उसे घटिया किस्म का सामान बताते हुए ताने दिए और दूल्हे के भाई-भाभी के लिए सोने की चेन और टॉप्स तथा मां के लिए सोने के कड़े की मांग भी रख दी.

'दहेज में कार नहीं तो दूल्हे ने शादी से किया इनकार'

हालांकि इसके बावजूद 19 नवंबर को सगाई की रस्म पूरी हुई और अगले दिन शादी की तैयारियां जारी रहीं. शादी वाले दिन 20 नवंबर को सोनीपत के मुरथल रोड स्थित मामचंद वाटिका में बारात पहुंची. शिकायतकर्ता के अनुसार, शाम करीब 7 बजे दूल्हा और उसकी मां पहले सादे कपड़ों में वाटिका पहुंचे और ब्रेजा कार नहीं देखकर शादी नहीं करने की बात कही. बाद में बारात के साथ पहुंचे.

आरोप है कि बिचौलियों ने भी दुल्हन के पिता पर ब्रेजा कार और दूल्हे के भाई-भाभी के लिए सोने के गहनों का इंतजाम करने का दबाव बनाया. दूल्हे की मां ने भी मांगें पूरी नहीं होने पर बारात वापस ले जाने की बात कही. पिता का आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार ने सभी को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे.

इसके बाद दूल्हे, उसकी मां और अन्य परिजनों ने रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने उनके परिवार के साथ गाली-गलौच की, धक्का-मुक्की और मारपीट की. काफी हंगामे के बाद रात करीब 12 बजे दूल्हा पक्ष बिना शादी किए बारात लेकर वापस लौट गया. अब पीड़ित परिवार ने सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत देकर दूल्हे कुलदीप, उसकी मां रेशमरती, भाई-भाभी और दो बिचौलियों सहित कुल छह लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी में दिया गया फर्नीचर, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान भी दूल्हा पक्ष ने वापस नहीं किया है.पिता ने पुलिस से सामान और गहने बरामद करवाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कार्रवाई और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है.सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

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