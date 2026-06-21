पानीपत में JJP नेता से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, रोहित गोदारा गैंग के नाम से आई कॉल

हरियाणा के पानीपत जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा जिला प्रधान अमन मान को जान से मारने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी मांगने वाले अज्ञात कॉलर ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया है. इस धमकी के बाद से पीड़ित नेता और उनका परिवार दहशत में है. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शहर पानीपत पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विदेशी नंबर से आई धमकी भरी कॉल

शहर पुलिस स्टेशन के थाना प्रबंधक को दी गई अपनी लिखित शिकायत में बिशन स्वरूप कॉलोनी निवासी अमन मान ने बताया कि पिछले कुछ समय से उन्हें अलग-अलग विदेशी (इंटरनेशनल) नंबरों से लगातार फोन आ रहे थे. शुरुआत में उन्होंने इसे कोई स्पैम समझकर गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन 23 मई को उनके पास एक विशेष विदेशी नंबर से कॉल आई.

फोन करने वाले व्यक्ति ने सीधे तौर पर खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया और अमन मान को जान से मारने की धमकी देते हुए ₹2 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की. आरोपी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए, तो अमन मान और उनके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा.

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पुलिस से सुरक्षा की गुहार, जांच में जुटी पुलिस

अमन मान ने पुलिस को बताया कि इस धमकी भरी कॉल और लगातार मिल रही धमकियों के कारण उनका पूरा परिवार इस समय अत्यधिक भयभीत और भारी मानसिक तनाव में है. उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा महसूस हो रहा है.

उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की गहनता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को तुरंत उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए. पुलिस ने इस शिकायत पत्र के आधार पर अपनी आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है और साइबर सेल की मदद से विदेशी नंबरों की लोकेशन और कॉलर की पहचान ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है.

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