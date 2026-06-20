हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में कड़ी सुरक्षा के बीच NEET री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, 7 केंद्रों पर छात्र देंगे परीक्षा

पानीपत में कड़ी सुरक्षा के बीच NEET री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, 7 केंद्रों पर छात्र देंगे परीक्षा

Neet Exam Centre News: नीट परीक्षा के लिए पानीपत प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं. जिले के 7 केंद्रों पर 2686 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे. सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 20 Jun 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के सफल, पारदर्शी और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पानीपत जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और नकल जैसी किसी भी गतिविधि पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं.

इस महत्वपूर्ण परीक्षा के सुचारू और त्रुटिहीन संचालन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) अंकित चौकसे को 'ओवरऑल इंचार्ज' नियुक्त किया गया है. वे परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन के सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरी व्यवस्था की गहन निगरानी करेंगे.

हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात

7 केंद्रों पर 2686 परीक्षार्थी, 11 बजे से एंट्री

पानीपत प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिले में नीट परीक्षा के लिए कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2686 परीक्षार्थी अपना एग्जाम देंगे. परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रखा गया है. परीक्षार्थियों को सुरक्षा और जांच प्रक्रिया के लिए समय से पहले पहुंचना होगा. परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 11:00 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक ही दी जाएगी. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.

सेंटर सुपरिटेंडेंट गुलाब सिंह का बयान (Bite)

परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर सेंटर सुपरिटेंडेंट गुलाब सिंह ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की गाइडलाइंस के अनुसार केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षार्थियों की सघन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल व बैठने की उचित व्यवस्था की गई है.

चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर 'ड्यूटी मजिस्ट्रेट' (Duty Magistrates) तैनात किए जाएंगे. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों और उसके आसपास के इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी ताकि कोई भी अवांछित गतिविधि न हो सके.

Nuh Mewat News: नूंह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Published at : 20 Jun 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Panipat News NEET EXAM HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत में कड़ी सुरक्षा के बीच NEET री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, 7 केंद्रों पर छात्र देंगे परीक्षा
पानीपत में कड़ी सुरक्षा के बीच NEET री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, 7 केंद्रों पर छात्र देंगे परीक्षा
हरियाणा
हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात
हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात
हरियाणा
Nuh Mewat News: नूंह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
नूंह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
हरियाणा
Panipat News: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज
पानीपत: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Yoga Day 2026: योग दिवस पर बाबा रामदेव ने विशाखापट्टनम में रच दिया इतिहास! | Yoga Day 2026
DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर सख्त पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर सख्त पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
क्रिकेट
तीसरे वनडे में भारत को क्यों फ्री में मिले 5 रन? आखिर अफगानिस्तान पर क्यों लगी पेनल्टी
तीसरे वनडे में भारत को क्यों फ्री में मिले 5 रन? आखिर अफगानिस्तान पर क्यों लगी पेनल्टी
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget