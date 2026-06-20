राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के सफल, पारदर्शी और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पानीपत जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और नकल जैसी किसी भी गतिविधि पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं.

इस महत्वपूर्ण परीक्षा के सुचारू और त्रुटिहीन संचालन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) अंकित चौकसे को 'ओवरऑल इंचार्ज' नियुक्त किया गया है. वे परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन के सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरी व्यवस्था की गहन निगरानी करेंगे.

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7 केंद्रों पर 2686 परीक्षार्थी, 11 बजे से एंट्री

पानीपत प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिले में नीट परीक्षा के लिए कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2686 परीक्षार्थी अपना एग्जाम देंगे. परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रखा गया है. परीक्षार्थियों को सुरक्षा और जांच प्रक्रिया के लिए समय से पहले पहुंचना होगा. परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 11:00 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक ही दी जाएगी. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.

सेंटर सुपरिटेंडेंट गुलाब सिंह का बयान (Bite)

परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर सेंटर सुपरिटेंडेंट गुलाब सिंह ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की गाइडलाइंस के अनुसार केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षार्थियों की सघन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल व बैठने की उचित व्यवस्था की गई है.

चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर 'ड्यूटी मजिस्ट्रेट' (Duty Magistrates) तैनात किए जाएंगे. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों और उसके आसपास के इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी ताकि कोई भी अवांछित गतिविधि न हो सके.

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