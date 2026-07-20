सोनीपत रेलवे स्टेशन पर हंगामा, जंतर-मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, DCP पर गंभीर आरोप

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-मंतर जा रहे आईसीएस कोचिंग सेंटर के सैकड़ों छात्रों और पुलिस के बीच सोनीपत रेलवे स्टेशन पर झड़प हो गई. दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे छात्रों को पुलिस ने परिसर में रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

पुलिस द्वारा रोके जाने पर छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. छात्रों ने 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाए और पुलिस के साथ तीखी बहस हुई. इस दौरान मौके पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया. वहीं कुछ देर बाद सभी छात्र और संचालक वापस चले गए.

यह भी पढ़ें: Sansad March: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कितने हजार लोग आए? प्रशांत भूषण ने बताया दिया डेटा

Sonipat, Haryana: Hundreds of students heading to Delhi for a proposed protest at Jantar Mantar were stopped by police at Sonipat Railway Station on Monday, triggering sloganeering and a brief confrontation between the students and police pic.twitter.com/ClUKP2CIkW — IANS (@ians_india) July 20, 2026

आगे जाने के लिए पुलिस को धकेलने लगे छात्र

बताया जा रहा है कि सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्र दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिय एकत्रित हुए थे और कुछ देर शांतिपूर्ण माहौल के बाद छात्र और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस छात्रों को रोकने का प्रयास करती रही तो छात्र पुलिस को ही धकेलने लगे. सभी नारेबाजी कर रहे थे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे स्टेशन और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस के आला अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे रहे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और छात्रों को समझ कर वापस भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'मारो सर मारो', CJP के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रतिक्रिया, 'ऐसी दिलेरी से…'