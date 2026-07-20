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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत रेलवे स्टेशन पर हंगामा, जंतर-मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, DCP पर गंभीर आरोप

सोनीपत रेलवे स्टेशन पर हंगामा, जंतर-मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, DCP पर गंभीर आरोप

Jantar Mantar Protest: मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे स्टेशन और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस के आला अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे रहे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 20 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-मंतर जा रहे आईसीएस कोचिंग सेंटर के सैकड़ों छात्रों और पुलिस के बीच सोनीपत रेलवे स्टेशन पर झड़प हो गई. दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे छात्रों को पुलिस ने परिसर में रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

पुलिस द्वारा रोके जाने पर छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. छात्रों ने 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाए और पुलिस के साथ तीखी बहस हुई. इस दौरान मौके पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया. वहीं कुछ देर बाद सभी छात्र और संचालक वापस चले गए.

यह भी पढ़ें: Sansad March: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कितने हजार लोग आए? प्रशांत भूषण ने बताया दिया डेटा

आगे जाने के लिए पुलिस को धकेलने लगे छात्र

बताया जा रहा है कि सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्र दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिय एकत्रित हुए थे और कुछ देर शांतिपूर्ण माहौल के बाद छात्र और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस छात्रों को रोकने का प्रयास करती रही तो छात्र पुलिस को ही धकेलने लगे. सभी नारेबाजी कर रहे थे. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे स्टेशन और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस के आला अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे रहे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और छात्रों को समझ कर वापस भेज दिया गया है.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonipat News HARYANA NEWS CJP Parliament March
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