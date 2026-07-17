INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकरनाल में 10वीं के छात्र की 12वीं के लड़के ने की खुलासा, लड़की से दोस्ती बनी कत्ल की वजह

करनाल में 10वीं के छात्र की 12वीं के लड़के ने की खुलासा, लड़की से दोस्ती बनी कत्ल की वजह

Karnal News In Hindi: दलजीत ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर की प्रतीक की हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस ने दलजीत को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : मुकुल सतीजा, करनाल |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के करनाल में 10वीं के नाबालिग छात्र प्रतीक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल यह मामला लड़की की दोस्ती से जुड़ा हुआ है. दलजीत ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर की प्रतीक की हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस ने दलजीत को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में दो नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं, जिन्हें अभिरक्षा में लिया गया है.

आरोपी दलजीत को रिमांड पर लिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि दलजीत की एक लड़की के साथ दोस्ती थी. प्रतीक भी उस लड़की से बातचीत करता था, जिसको लेकर 6 महीने पहले भी दलजीत और प्रतीक की बहस हुई थी. इस वजह से ही यह विवाद शुरू हुआ. दलजीत ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर गांव धौलगढ़ के बाहर प्रतीक की हत्या कर दी.

पानीपत: बिना लाइन बंद किए टावर पर चढ़ाया, करंट लगने से युवक की मौत, 10 दिन बाद जाना था विदेश

कौन है मृतक प्रतीक?

मृतक प्रतीक क्रिकेटर बताया जा रहा है. अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था. वहीं आरोपी 12वीं में पढ़ता है. आरोपी दलजीत ने डंडों से पीटकर प्रतीक की हत्या की. वारदात को अंजाम देने के बाद भागते हुए बाइक सवार आरोपियों का सीसीटीवी भी सामने आया था.

मामले की जानकारी देते हुए करनाल डीएसपी हेड क्वाटर संदीप कुमार ने बताया, बीती 14 जुलाई को थाना सदर में सूचना मिली थी कि गांव धौलगढ़ में प्रतीक नाम के युवक की हत्या कर दी गई है. जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई. जांच के दौरान सामने आया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का लड़की से मामला था, जिसकी रंजिश के चलते इनका झगड़ा हुआ था.

मामले में डीएसपी ने दी यह जानकारी

डीएसपी ने बताया दलजीत नाम का युवक की एक लड़की के साथ दोस्ती थी. उसी रंजिश के चलते दलजीत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रतीक की हत्या कर दी. डीएसपी ने बताया कि हत्या के मामले में तीनों को पकड़ा गया है, दोनों नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है. पुलिस द्वारा दलजीत को शुक्रवार (17 जुलाई) को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लिया जाएगा.

डीएसपी ने बताया कि तीनों आरोपी आपस में दोस्त हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी छात्र हैं और पढ़ाई करते हैं. उन्होंने बताया साथ पढ़ने वाली छात्रा को लेकर पहले विवाद हुआ था. इसी के चलते अब प्रतीक की हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपी दलजीत को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लेगी और मामले में आगामी कारवाई करेगी.

आखिर क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बीते दिनों करनाल के धौलगढ़ गांव में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र प्रतीक की तीन बाइक सवार युवकों द्वारा डंडों से पीटकर हत्या की गई थी. हत्या उस वक्त की गई जब छात्र प्रसाद लेकर अपने घर जा रहा था. तभी तीन नकाबपोश युवकों द्वारा डंडों से पीटकर हत्या की गई थी. मामले में पुलिस और एफएसएल की टीमों ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की थी. 

जांच के दौरान मामला लड़की की दोस्ती से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिस कारण छात्र प्रतीक की हत्या की गई है. दलजीत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. हत्या करने में दो नाबालिग है और एक बालिग है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी.

Gurugram Fire: गुरुग्राम में दो जगह भीषण आग, गोदाम और किंगडम ऑफ ड्रीम्स परिसर में शॉर्ट सर्किट से हादसा?

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Haryana Police Karnal News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
करनाल में 10वीं के छात्र की 12वीं के लड़के ने की खुलासा, लड़की से दोस्ती बनी कत्ल की वजह
करनाल में 10वीं के छात्र की 12वीं के लड़के ने की खुलासा, लड़की से दोस्ती बनी कत्ल की वजह
हरियाणा
पानीपत: बिना लाइन बंद किए टावर पर चढ़ाया, करंट लगने से युवक की मौत, 10 दिन बाद जाना था विदेश
पानीपत: बिना लाइन बंद किए टावर पर चढ़ाया, करंट लगने से युवक की मौत, 10 दिन बाद जाना था विदेश
हरियाणा
Gurugram Fire: गुरुग्राम में दो जगह भीषण आग, गोदाम और किंगडम ऑफ ड्रीम्स परिसर में शॉर्ट सर्किट से हादसा?
गुरुग्राम में दो जगह भीषण आग, गोदाम और किंगडम ऑफ ड्रीम्स परिसर में शॉर्ट सर्किट से हादसा?
हरियाणा
Gurugram News: बर्थडे पार्टी के बाद दोस्त की हत्या, 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी के बाद दोस्त की हत्या, 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई के होटलों से कतर के गोल्फ क्लबों तक... अब खाड़ी में ट्रंप की प्रॉपर्टी को टारगेट बनाएगा ईरान, जारी कर दी लिस्ट
दुबई के होटलों से कतर के गोल्फ क्लबों तक... अब खाड़ी में ट्रंप की प्रॉपर्टी को टारगेट बनाएगा ईरान, जारी कर दी लिस्ट
मध्य प्रदेश
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
विश्व
पाकिस्तान आर्मी का क्रूर चेहरा! 38 दिन में PoK में कर दी 56 की हत्या, लाशें भी नहीं लौटाईं, प्रदर्शनकारियों की आसिम मुनीर को धमकी
पाकिस्तान आर्मी का क्रूर चेहरा! 38 दिन में PoK में कर दी 56 की हत्या, लाशें भी नहीं लौटाईं
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 7: 'धमाल 4' ने 7वें दिन भी दनादन छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल, बनी ऐसा करने वाली साल की तीसरी फिल्म
'धमाल 4' ने 7वें दिन भी खूब छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
शिक्षा
MBBS Seats in India: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
Thalapathy Vijay Viral Video: राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget