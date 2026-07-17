करनाल में 10वीं के छात्र की 12वीं के लड़के ने की खुलासा, लड़की से दोस्ती बनी कत्ल की वजह
Karnal News In Hindi: दलजीत ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर की प्रतीक की हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस ने दलजीत को गिरफ्तार कर लिया है.
हरियाणा के करनाल में 10वीं के नाबालिग छात्र प्रतीक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल यह मामला लड़की की दोस्ती से जुड़ा हुआ है. दलजीत ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर की प्रतीक की हत्या कर दी थी. फिलहाल पुलिस ने दलजीत को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में दो नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं, जिन्हें अभिरक्षा में लिया गया है.
आरोपी दलजीत को रिमांड पर लिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि दलजीत की एक लड़की के साथ दोस्ती थी. प्रतीक भी उस लड़की से बातचीत करता था, जिसको लेकर 6 महीने पहले भी दलजीत और प्रतीक की बहस हुई थी. इस वजह से ही यह विवाद शुरू हुआ. दलजीत ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर गांव धौलगढ़ के बाहर प्रतीक की हत्या कर दी.
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कौन है मृतक प्रतीक?
मृतक प्रतीक क्रिकेटर बताया जा रहा है. अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था. वहीं आरोपी 12वीं में पढ़ता है. आरोपी दलजीत ने डंडों से पीटकर प्रतीक की हत्या की. वारदात को अंजाम देने के बाद भागते हुए बाइक सवार आरोपियों का सीसीटीवी भी सामने आया था.
मामले की जानकारी देते हुए करनाल डीएसपी हेड क्वाटर संदीप कुमार ने बताया, बीती 14 जुलाई को थाना सदर में सूचना मिली थी कि गांव धौलगढ़ में प्रतीक नाम के युवक की हत्या कर दी गई है. जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई. जांच के दौरान सामने आया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का लड़की से मामला था, जिसकी रंजिश के चलते इनका झगड़ा हुआ था.
मामले में डीएसपी ने दी यह जानकारी
डीएसपी ने बताया दलजीत नाम का युवक की एक लड़की के साथ दोस्ती थी. उसी रंजिश के चलते दलजीत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रतीक की हत्या कर दी. डीएसपी ने बताया कि हत्या के मामले में तीनों को पकड़ा गया है, दोनों नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है. पुलिस द्वारा दलजीत को शुक्रवार (17 जुलाई) को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लिया जाएगा.
डीएसपी ने बताया कि तीनों आरोपी आपस में दोस्त हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी छात्र हैं और पढ़ाई करते हैं. उन्होंने बताया साथ पढ़ने वाली छात्रा को लेकर पहले विवाद हुआ था. इसी के चलते अब प्रतीक की हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपी दलजीत को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लेगी और मामले में आगामी कारवाई करेगी.
आखिर क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बीते दिनों करनाल के धौलगढ़ गांव में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र प्रतीक की तीन बाइक सवार युवकों द्वारा डंडों से पीटकर हत्या की गई थी. हत्या उस वक्त की गई जब छात्र प्रसाद लेकर अपने घर जा रहा था. तभी तीन नकाबपोश युवकों द्वारा डंडों से पीटकर हत्या की गई थी. मामले में पुलिस और एफएसएल की टीमों ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की थी.
जांच के दौरान मामला लड़की की दोस्ती से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिस कारण छात्र प्रतीक की हत्या की गई है. दलजीत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. हत्या करने में दो नाबालिग है और एक बालिग है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी.
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