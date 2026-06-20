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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात

हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात

Rohtak News In Hindi: रोहतक के महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों ने देर रात फायरिंग कर दी. सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है.

Written By : दिनेश कौशिक, रोहतक |  Updated at : 20 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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रोहतक जिले के महम कस्बे में देर रात कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

देर रात करीब 1:13 बजे बाइक सवार दो नकाबपोश युवक विधायक के कार्यालय के सामने आए और चलते हुए वाहन से मुख्य गेट पर चार राउंड फायरिंग कर दी. गोलियां गेट पर लगीं, जिससे गेट क्षतिग्रस्त हो गया. दोनों आरोपी फायरिंग के बाद फरार हो गए.

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विधायक ने सरकार पर साधा निशाना

विधायक बलराम दांगी ने कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है. उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि पुलिस थाने के सामने इस तरह की घटना होना प्रदेश सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है. उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

पुलिस जांच में जुटी, इलाके में बढ़ाई सुरक्षा

पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. फुटेज में बाइक सवार दो नकाबपोश दिख रहे हैं. डीएसपी राकेश मलिक ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

विधायक दांगी ने कहा, “जनप्रतिनिधियों के कार्यालय भी सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा?” स्थानीय लोगों में घटना को लेकर चिंता व्याप्त है. पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

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Published at : 20 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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