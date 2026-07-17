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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: 28 वर्षीय युवक को दोस्त ने घर बुलाया, फिर मार दी गोली! हत्या से हड़कंप

गुरुग्राम: 28 वर्षीय युवक को दोस्त ने घर बुलाया, फिर मार दी गोली! हत्या से हड़कंप

Gurugram News: गुरुग्राम के सेक्टर -65 थाना एरिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 17 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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गुरुग्राम के सेक्टर -65 थाना एरिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों का कहना है कि मिलने के बहाने बुलाकर युवक की हत्या की गई है. वहीं, मामले में पुलिस इसे इत्तेफाकन गोली चलना बता रही है. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश कर रही है.

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परिजनों का दावा- आकाश को मिलने के लिए बुलाया फिर मारी गोली

पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से दिल्ली के बदरपुर का रहने वाला आकाश (28) अपनी बहन और जीजा के पास गांव मैदावास में रहता था और यहां गाड़ी चलाता था. उसकी दोस्ती काफी समय से लक्की नामक युवक से थी. बताया जा रहा है कि लक्की ने आकाश को मिलने के लिए कल दोपहर बाद बुलाया था. आकाश अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेकर गया था. इसके बाद परिजनों के आकाश की मौत होने की सूचना मिली.

मृतक के जीजा राहुल और सतीश कुमार ने बताया कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आकाश को गोली घर के बाहर मारी गई है या गाड़ी में मारी गई है. बताया जा रहा है कि लक्की के पास रिवाल्वर थी, जिससे उसने गोली मारी है. यह रिवाल्वर उसके पिता की बताई जा रही है. उन्होंने कहा कि आकाश की किसी से लड़ाई नहीं थी, लेकिन लक्की से ऐसी क्या बात हुई जो उसने आकाश को गोली मार दी. यह तो गिरफ्तारी के बाद ही पता लग पाएगा.

इत्तेफाकन गोली चली गोली

वहीं, पुलिस की मानें तो प्रारंभिक तौर की जांच में पता लगा है कि लक्की और आकाश दोनों घूमने जाने का प्लान कर रहे थे. इसी दौरान लक्की के हाथ में रिवाल्वर थी जो वह देख रहा था और उससे इत्तेफाकन गोली चल गई. यह गोली सीधे आकाश के सिर पर लगी. वारदात के बाद वह आकाश को लेकर लक्की मोरिंगो अस्पताल सेक्टर-57 गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया और अस्पताल से ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई. 

पुलिस ने मामले की जांच की शुरू

सेक्टर-65 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामबीर ने बताया कि मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और गुरुवार दोपहर को शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में आरोपी लक्की फरार है और उसका मोबाइल भी बंद है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी. फिलहाल मामले में अपराध शाखा की टीमें भी दबिश दे रही हैं.

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Published at : 17 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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Gurugram Police Gurugram News Muder CRIME HARYANA NEWS
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