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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: सरपंच मर्डर केस के आरोपी पूर्व फौजी पैरोल पर आया था बाहर, बेटे ने दिनदहाड़े मारी गोली

गुरुग्राम: सरपंच मर्डर केस के आरोपी पूर्व फौजी पैरोल पर आया था बाहर, बेटे ने दिनदहाड़े मारी गोली

Gurugram Murder Case: गुरुग्राम के कासन गांव में पैरोल पर बाहर आए 55 वर्षीय सुंदर फौजी की बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियों से भून कर हत्या कर दी. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए,

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 30 Apr 2026 03:05 PM (IST)
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  • पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के कासन गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब पैरोल पर बाहर आए 55 वर्षीय सुंदर फौजी की बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियों से भून कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.  मिली जानकारी के अनुसार, सुंदर फौजी कासन के पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था. सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध व्यक्ति पूर्व ग्राम सरपंच बहादुर का बेटा बताया जा रहा है.

वह हाल ही में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल लेकर बाहर आया था. गुरुवार (30 अप्रैल) की सुबह मृतक सरपंच के बेटे ने कासन गांव में फौजी का पता लगाया और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए घात लगाकर बैठा था. जब सुंदर किसी घरेलू काम से गांव के मोती बाबा चबूतरे के पास पहुंचा, तो वहां पहले से घात लगाए बैठे मृतक सरपंच के बेटे ने सुंदर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. हमलावरों ने सुंदर को संभलने का मौका तक नहीं दिया और गोलियों से छलनी कर दिया.

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पुरानी रंजिश का अंदेशा

चश्मदीदों के मुताबिक, वारदात इतनी तेजी से हुई कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, हमलावर वहां से भाग निकले थे. घटना के पीछे कासन गांव की पुरानी रंजिश बताई जा रही है. सुंदर फौजी पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे थे. पुलिस को अंदेशा है कि इसी रंजिश का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. गांव कासन में गोली चलने की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुट गई है. सामने आए फुटेज में हमलावर पूर्व फौजी को गोली मारते नजर आ रहे हैं. गोली मारने के बाद आसानी से वहां से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं . अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.  थाना मानेसर के एसएचओ ने बताया कि हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं.

पुलिस मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है. प्राथमिक जांच में मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस हत्याकांड के बाद गांव कासन में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हालांकि, गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया है और जगह-जगह गुरुग्राम पुलिस छापेमारी कर रही है.

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Input By : विवेक कुमार यादव
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Published at : 30 Apr 2026 03:05 PM (IST)
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