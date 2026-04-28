Viral video: शराब पीने के बाद ड्रामा करते और झगड़ते लोग तो आप रोजाना सोशल मीडिया पर काफी देखते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 2 लोग हाथापाई कर रहे हैं. वीडियो को गुरुग्राम के एक क्लब का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे और किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया.

मामला इतना गंभीर था कि दोनों लड़ते-लड़ते गिर तक गए, जिससे आसपास मौजूद लोग उनका बीच-बचाव करते नजर आए. लेकिन काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी वे दोनों नहीं रुक रहे थे. इस वीडियो में हो रहे झगड़े को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी ज्यादा हैरान हैं.

लोगों के कोशिश के बाद भी नहीं रुके युवक

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथापाई के बीच उन्हें रोकने के लिए एक महिला भी कोशिश करती है, लेकिन वह रोक नहीं पाती और उनके साथ ही नीचे गिर जाती है और गुस्से में वह एक युवक को हटाने के लिए उसे मारती हुई भी नजर आती है. वहीं एक दूसरा व्यक्ति भी दोनों के बीच आकर उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. हालांकि, नशे में धुत युवकों पर इसका ज्यादा असर नहीं होता और वे लड़ते ही रहते हैं. आसपास के लोगों के बीच भी अफरातफरी जैसा माहौल दिख रहा है और वहीं पर मौजूद लोगों में से किसी ने इस वीडियो को बनाया है.

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Average Guragon Pub Kalesh: pic.twitter.com/fgYxGpRUkY — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 26, 2026

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @gharkekalesh नाम के यूजर ने पोस्ट किया है, जिसके बाद यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे क्लबों में होने वाले आम झगड़े ही बता रहे हैं, तो कुछ इसे नशे के दुरुपयोग का परिणाम मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- शुरुआत ड्रिंक से होती है, एंडिंग फाइट से, तो वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा- जमकर लड़ो, खत्म कर दो एक-दूसरे को. एक अन्य यूजर ने लिखा कि- ज्यादा शराब पियोगे तो यही होगा. हालांकि, गुरुग्राम जैसे शहर में शराब पीकर होने वाले ऐसे झगड़े काफी आम बात हैं, लेकिन इस वीडियो को यूजर्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और शराब पीकर होने वाले इस झगड़े को एक हास्य के तौर पर देख रहे हैं.

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