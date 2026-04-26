गुरुग्राम में 2 जगह आग का तांडव, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास 150 झुग्गियां जलकर खाक

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में आग ने एक बार फिर तांडव मचा दिया. गुरुग्राम में दो जगह आग ने तांडव मचाया. पहले गुरुग्राम के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में जबरदस्त आग लगी तो दूसरी तरफ बजघेड़ा गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बनी करीबन 150 झुग्गियां देखते ही देखते राख हो गई.

हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली. फायर विभाग और बचाव दल ने मौके पर पहुंच काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग लगने के कर्म का अभी तक पता नहीं लग पाया है. दूसरी और आज सुबह-सुबह ही बजघेड़ा गांव में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई जिसकी वजह से चारों तरफ आसमान में धुएं का गुबार नजर आया.

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फायर ब्रिगेड को दी गई आग की सूचना

इस दौरान दमकल विभाग को खबर दी गई और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया. हालांकि इस दौरान प्लास्टिक के फैक्ट्री में काफी नुकसान हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली. यहां भी पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

आपको बता दें कि दोनों जगह लगी आग इतनी जबरदस्त थी की आसमान में काला धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा था. जिसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई घंटे तक आग बुझ ही नहीं पाएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मियों और बचाव दल के कर्मियों ने देखते ही देखते कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया.

बचाव दल ने लोगों को हटाया

हालांकि जब आग लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग के कर्मचारियों ने सभी को वहां से दूर हटा दिया था ताकि कोई आज की चपेट में ना आ जाए. सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बनी करीबन 150 झुग्गियां जलकर राख हो गई है. वहीं गुरुग्राम के बाजखेड़ा गांव में आज सुबह-सुबह एक प्लास्टिक के गोदाम में भी अचानक आग लग गई.

आग लगते ही वहां पर काम करने वाले लोग और आसपास के लोग वहां से दूर हट गए. इसकी सूचना फायर विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सभी को वहां से दूर हटाया और आग बुझाने में जुट गई. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगा रहा है.

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