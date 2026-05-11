Plane बना Wedding Hall! 36000 फीट की ऊंचाई पर बारातियों ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

शादियों में आपने घोड़ी, लग्जरी कार, हेलिकॉप्टर और यहां तक कि क्रूज वाली एंट्री भी देखी होगी. लेकिन क्या कभी आपने ऐसी बारात देखी है जो सीधे आसमान में उड़ते विमान के अंदर निकली हो? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है जिसमें पूरा परिवार 36 हजार फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है. वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है. जिसने भी यह नजारा देखा वो हैरान रह गया.

प्लेन के अंदर शुरू हुई बारात

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान के अंदर कई लोग शादी के जश्न में डूबे हुए हैं. कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं. माहौल इतना जबरदस्त है कि ऐसा लग रहा है मानो प्लेन नहीं बल्कि कोई शादी का बैंक्वेट हॉल उड़ रहा हो. वीडियो में म्यूजिक की धुन पर बाराती झूमते नजर आते हैं और कई लोग सीटों पर बैठकर ताली बजाते दिखाई देते हैं.

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36 हजार फीट पर दिखी अनोखी मस्ती

वीडियो में प्लेन का पूरा माहौल किसी प्राइवेट वेडिंग पार्टी जैसा दिखाई देता है. बाराती बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और हर कोई इस अनोखे अनुभव को एन्जॉय करता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि परिवार शादी के लिए यात्रा कर रहा था और उसी दौरान उन्होंने विमान को ही बारात में बदल दिया. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों का कहना है कि ऐसी ‘आसमानी बारात’ उन्होंने पहली बार देखी है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “अब बारात भी क्लाउड पर शिफ्ट हो गई.” दूसरे ने कहा, “भाई ये शादी है या फ्लाइंग क्लब?” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “पायलट भी सोच रहा होगा कि मैं फ्लाइट उड़ा रहा हूं या DJ नाइट चला रहा हूं.” कई लोगों ने इसे अमीरों की अनोखी शादी बताया तो कुछ लोग बोले कि भारतीय शादी कहीं भी शुरू हो सकती है, बस म्यूजिक बजना चाहिए.

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