हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'उसे वहीं मरने दो', क्रुणाल पांड्या पर CSK के दिग्गज ने कमेंट्री करते हुए दिया बयान; मचा बवाल तो...

'उसे वहीं मरने दो', क्रुणाल पांड्या पर CSK के दिग्गज ने कमेंट्री करते हुए दिया बयान; मचा बवाल तो...

S Badrinath Trolled For Krunal Pandya Ryan Rickelton Incident: पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ क्रुणाल पांड्या को लेकर कही गई बात पर बुरी तरह ट्रोल हो गए हैं. बद्रीनाथ CSK के लिए खेल चुके हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 May 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 में बीते रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को मुंबई इंडियंस पर 2 विकेट की रोमांचक जीत मिली. अंतिम गेंद पर रसिख डार सलाम ने 2 रन भागकर RCB को जीत दिलाई. मगर बेंगलुरू की जीत के असली हीरो क्रुणाल पांड्या रहे, जिन्होंने 46 गेंद में 73 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. अब पांड्या के नाम पर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि तमिल कमेंट्री के दौरान पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ को ट्रोल करने वाले कमेंट्स की सूनामी आ गई है.

बद्रीनाथ ने किया कमेन्ट, मैच गया बवाल

क्रुणाल पांड्या जब मजबूती से क्रीज पर डटे हुए थे, तब उन्हें लगातार क्रैमप्स आ रहे थे. इसी बीच मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर रायन रिकल्टन ने पांड्या की मदद की. आमतौर पर विपक्षी टीम के खिलाड़ी मदद के लिए आगे आते रहे हैं. बवाल पांड्या या रिकल्टन को लेकर नहीं बल्कि बद्रीनाथ के बयान को लेकर शुरू हुआ.

बद्रीनाथ ने तमिल कमेंट्री के दौरान कहा कि रिकल्टन को क्रुणाल पांड्या की मदद नहीं करनी चाहिए थी, भले ही वो मर क्यों ना जाएं. ट्रोलर्स इसलिए ज्यादा भड़के क्योंकि बद्रीनाथ ने हंसते हुए 'मरने' वाला कमेन्ट किया था.

यह भी पढ़ें: ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल

देनी पड़ी सफाई

सोशल मीडिया पर बचे बवाल के बीच एस बद्रीनाथ को अपनी सफाई में पोस्ट करना पड़ा. बद्रीनाथ ने कहा, "मेरा रवैया ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं, 'उसे वहीं मरने दो.' मैं आगे जाकर स्ट्रेचिंग में उनकी मदद करूंगा. रायन रिकल्टन ने अच्छा काम किया, जिसके लिए उन्हें और मुंबई इंडियंस को फेयर प्ले पॉइंट्स भी मिलने चाहिए. जो लोग तमिल नहीं समझते हैं, उन्हें समझाता हूं कि असल में मैंने क्या कहा था."

बता दें कि एस बद्रीनाथ इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं. अपने 95 मैचों के आईपीएल करियर में उन्होंने 1441 रन बनाए, जिनमें 11 अर्धशतकीय पारी भी शामिल हैं. उन्होंने अगस्त 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था.

यह भी पढ़ें:

ऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 May 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Krunal Pandya S Badrinath RCB IPL 2026 Ryan Rickelton
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
'उसे वहीं मरने दो', क्रुणाल पांड्या पर CSK के दिग्गज ने कमेंट्री करते हुए दिया बयान; मचा बवाल तो...
'उसे वहीं मरने दो', क्रुणाल पांड्या पर CSK के दिग्गज ने कमेंट्री करते हुए दिया बयान; मचा बवाल तो...
आईपीएल 2026
ऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
ऑस्ट्रेलिया ने किया पाक ODI सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
आईपीएल 2026
आज PBKS और DC के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-दिल्ली की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज PBKS और DC के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-दिल्ली की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आईपीएल 2026
IPL 2026 Playoffs Scenario: एक दिन में 2 टीमें OUT, अब बाकी 8 टीमों में प्लेऑफ की रेस; जानें किसकी कितनी उम्मीद बाकी
एक दिन में 2 टीमें OUT, अब बाकी 8 टीमों में प्लेऑफ की रेस; जानें किसकी कितनी उम्मीद बाकी
Advertisement

वीडियोज

Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
बिहार
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
टेलीविजन
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
ऑस्ट्रेलिया ने किया पाक ODI सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
इंडिया
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
इंडिया
West Bengal: बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Overhydration Risk: क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
ट्रेंडिंग
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget