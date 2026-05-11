IPL 2026 में बीते रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को मुंबई इंडियंस पर 2 विकेट की रोमांचक जीत मिली. अंतिम गेंद पर रसिख डार सलाम ने 2 रन भागकर RCB को जीत दिलाई. मगर बेंगलुरू की जीत के असली हीरो क्रुणाल पांड्या रहे, जिन्होंने 46 गेंद में 73 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. अब पांड्या के नाम पर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि तमिल कमेंट्री के दौरान पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ को ट्रोल करने वाले कमेंट्स की सूनामी आ गई है.

बद्रीनाथ ने किया कमेन्ट, मैच गया बवाल

क्रुणाल पांड्या जब मजबूती से क्रीज पर डटे हुए थे, तब उन्हें लगातार क्रैमप्स आ रहे थे. इसी बीच मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर रायन रिकल्टन ने पांड्या की मदद की. आमतौर पर विपक्षी टीम के खिलाड़ी मदद के लिए आगे आते रहे हैं. बवाल पांड्या या रिकल्टन को लेकर नहीं बल्कि बद्रीनाथ के बयान को लेकर शुरू हुआ.

बद्रीनाथ ने तमिल कमेंट्री के दौरान कहा कि रिकल्टन को क्रुणाल पांड्या की मदद नहीं करनी चाहिए थी, भले ही वो मर क्यों ना जाएं. ट्रोलर्स इसलिए ज्यादा भड़के क्योंकि बद्रीनाथ ने हंसते हुए 'मरने' वाला कमेन्ट किया था.

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देनी पड़ी सफाई

सोशल मीडिया पर बचे बवाल के बीच एस बद्रीनाथ को अपनी सफाई में पोस्ट करना पड़ा. बद्रीनाथ ने कहा, "मेरा रवैया ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं, 'उसे वहीं मरने दो.' मैं आगे जाकर स्ट्रेचिंग में उनकी मदद करूंगा. रायन रिकल्टन ने अच्छा काम किया, जिसके लिए उन्हें और मुंबई इंडियंस को फेयर प्ले पॉइंट्स भी मिलने चाहिए. जो लोग तमिल नहीं समझते हैं, उन्हें समझाता हूं कि असल में मैंने क्या कहा था."

“Let him die there”… that’s not going to be my attitude. I will go and stretch him. Great gesture from Ryan Rickelton.. Fair Play points should be given to him and MI for that.



This is what I said on air, for people who don’t understand colloquial Tamil. 🙏 — S.Badrinath (@s_badrinath) May 11, 2026

बता दें कि एस बद्रीनाथ इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं. अपने 95 मैचों के आईपीएल करियर में उन्होंने 1441 रन बनाए, जिनमें 11 अर्धशतकीय पारी भी शामिल हैं. उन्होंने अगस्त 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था.

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