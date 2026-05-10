हरियाणा के पानीपत में सनौली रोड पर छाजपुर बायपास के पास शनिवार (09 मई) शाम हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान कुराड़ गांव निवासी अंकित के रूप में हुई है. अंकित अपने परिवार का इकलौता सहारा था.

इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. सबसे ज्यादा पीड़ादायक यह है कि अंकित की पत्नी 9 माह की गर्भवती है और किसी भी वक्त दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन अब जन्म से पहले ही बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है.

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गन्नौर से लौटते वक्त हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, अंकित शनिवार को किसी काम के सिलसिले में सोनीपत के गन्नौर गया हुआ था. शाम करीब 6 बजे वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था. जैसे ही वह छाजपुर बायपास स्थित स्टेडियम के पास पहुंचा, एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. स्टेडियम में खेल रहे बच्चों ने सड़क पर पड़े अंकित को देखा, तो उसे पहचान लिया और तुरंत परिजनों को सूचना दी. जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो अंकित मृत अवस्था में पड़ा था.

घर में गूंजनी थी किलकारी, पसर गया मातम

अंकित के ताऊ के बेटे साहिल ने बताया कि मृतक की पत्नी मीनाक्षी 9 माह की गर्भवती है. डॉक्टरों के अनुसार, आज या कल में ही उसकी डिलीवरी होने वाली है. घर में नए सदस्य के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस अचानक हुए हादसे ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया. अंकित अपने पीछे एक 2 साल के बेटे और गर्भवती पत्नी को छोड़ गया है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है.

बड़े भाई की सुसाइड के बाद इकलौता सहारा था अंकित

अंकित के परिवार पर पहले भी दुखों का पहाड़ टूट चुका है. साल 2019 में अंकित के बड़े भाई सचिन ने सुसाइड कर लिया था. बड़े भाई की मौत के बाद अंकित ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहा था. वह वॉल-पुट्टी (पेंट) का काम करता था और उसी की कमाई से अपनी बूढ़ी मां, दो बहनों और पत्नी का पालन-पोषण हो रहा था. अब इस हादसे ने परिवार से उनका आखिरी सहारा भी छीन लिया है.

पुलिस कर रही CCTV की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. टक्कर मारकर फरार हुए वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए छाजपुर बायपास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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