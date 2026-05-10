हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में बहू के पहनावे से तंग आकर सास-ससुर ने खाया जहर, इलाज के दौरान दोनों की मौत

पानीपत में बहू के पहनावे से तंग आकर सास-ससुर ने खाया जहर, इलाज के दौरान दोनों की मौत

Panipat Suicide News In Hindi: बहू दिल्ली के मॉडर्न परिवार में पली-बढ़ी थी और वह शादी के बाद गांव के माहौल में ढलने को तैयार नहीं थी. इससे तंग आकर सास-ससुर ने जहर खा लिया.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 May 2026 08:59 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत में बहू के पहनावे और मारपीट से तंग आकर सास-ससुर ने सुसाइड कर लिया. दोनों उसे कपड़ों को लेकर टोकते थे, जिसपर आए दिन झगड़ होता था. विवाद होने पर बहू दोनों से मारपीट भी करती थी और बेटा भी कुछ नहीं कहता था.

परिजनों ने बताया कि बहू दिल्ली के मॉडर्न परिवार में पली-बढ़ी थी और वह शादी के बाद गांव के माहौल में ढलने को तैयार नहीं थी. वह दिल्ली का कल्चर छोड़ना नहीं चाहती थी. उसके पहनावे और रील्स बनाने के शौक को लेकर अक्सर सास-ससुर टोका-टाकी करते थे, जो धीरे-धीरे बड़े क्लेश का रूप लेने लगा.

पानीपत: जन्म से पहले ही बच्चे के सिर से उठा पिता का साया, सड़क हादसे में घर के इकलौते बेटे की मौत

इसी से परेशान होकर दोनों ने सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया. तबीयत बिगड़ने पर दोनों को तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद सास को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया. वहीं, ससुर की हालत बेहद गंभीर थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई (PGI) रेफर कर दिया गया.

इलाज के दौरान सास-ससुर की मौत

रविवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. एक ही घर से दो अर्थियां उठने गांव में सन्नाटा पसरा है. सुसाइड की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शवो को कब्जे में लेकर आगामी करवाई करते हुए बहु पर मामला दर्ज कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार मृतक दंपत्ति (सास-ससुर) की पहचान गांव नारा निवासी राजेश (46) और पत्नी सुमन (44) के रूप में हुई है. दोनों अपनी बहू के व्यवहार, पहनावे और आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान थे. इसी को लेकर परिवार में झगड़ा होता था.

परिजनों ने दी यह जानकारी

परिजनों के अनुसार, दिल्ली की रहने वाली बहू स्नेहा मॉडर्न परिवार से थी और गांव के माहौल में ढलना नहीं चाहती थी. सास-ससुर को उसके छोटे कपड़ों से परेशानी थी. उसके पहनावे और रहन-सहन को लेकर अक्सर घर में टोका-टाकी होती थी. सुमन और राजेश चाहते थे कि बहू सूट और साड़ी पहने, लेकिन स्नेहा को यह पाबंदी मंजूर नहीं थी.

परिजनों का आरोप है कि स्नेहा अक्सर अपनी सास सुमन के साथ बदतमीजी और मारपीट करती थी. वहीं, इकलौता बेटा आशीष अपनी मां-बाप का साथ देने के बजाय अपनी पत्नी स्नेहा का ही पक्ष लेता था. माता-पिता को बेटे का यह व्यवहार अंदर ही अंदर कचोट रहा था.

जहरीला पदार्थ खाकर किया सुसाइड

शनिवार दोपहर बाद घर में फिर से इसी बात को लेकर भारी विवाद हुआ, जिसके बाद राजेश और सुमन ने मानसिक तनाव में आकर जहरीला पदार्थ (सल्फास) निगल लिया. परिजनों ने बताया कि राजेश और सुमन का इकलौता बेटा आशीष है. आशीष की पहचान दिल्ली की रहने वाली स्नेहा से फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी.

दोनों करीब दो साल तक रिलेशनशिप में रहे. इसके बाद जनवरी 2025 में उन्होंने परिवार की रजामंदी से लव-कम-अरेंज मैरिज की थी. लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही बहू और सास-ससुर में विवाद शुरू हो गया.

पानीपत में फंदे पर लटकी 5 महीने की गर्भवती महिला, परिजनों ने जताया हत्या का शक

Published at : 10 May 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत में बहू के पहनावे से तंग आकर सास-ससुर ने खाया जहर, इलाज के दौरान दोनों की मौत
पानीपत में बहू के पहनावे से तंग आकर सास-ससुर ने खाया जहर, इलाज के दौरान दोनों की मौत
हरियाणा
पानीपत: जन्म से पहले ही बच्चे के सिर से उठा पिता का साया, सड़क हादसे में घर के इकलौते बेटे की मौत
पानीपत: जन्म से पहले ही बच्चे के सिर से उठा पिता का साया, सड़क हादसे में घर के इकलौते बेटे की मौत
हरियाणा
हरियाणा: नूहं में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर, दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत
हरियाणा: नूहं में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर, दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत
हरियाणा
पानीपत में फंदे पर लटकी 5 महीने की गर्भवती महिला, परिजनों ने जताया हत्या का शक
पानीपत में फंदे पर लटकी 5 महीने की गर्भवती महिला, परिजनों ने जताया हत्या का शक
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
बिहार
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए 15 साल के खिलाड़ी की पोस्ट
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए पोस्ट
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'मौका मिलते ही साथी की पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस को लेकर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
'मौका मिलते ही पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
एग्रीकल्चर
Cucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
शिक्षा
JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget