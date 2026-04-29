36 लाख रुपये कमाई के बावजूद बच्चा नहीं चाहता गुरुग्राम का ये कपल! वजह जानकर चौंक जाएंगे

आज के दौर में अच्छी कमाई को हमेशा सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी की गारंटी माना जाता है. लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि सालाना 36 लाख रुपये कमाने वाला कपल भी अपने बच्चे की प्लानिंग नहीं कर पा रहा, तो शायद आपको यकीन न हो. गुरुग्राम से सामने आई एक ऐसी ही कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने शहरी जिंदगी की सच्चाई को सबके सामने रख दिया है. यहां एक कपल ने साफ तौर पर कहा कि बढ़ती महंगाई, आसमान छूती प्रॉपर्टी कीमतें और बच्चों की शिक्षा का खर्च इतना ज्यादा है कि वे फिलहाल बच्चा पैदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते.

महंगाई और घर की कीमत बनी सबसे बड़ी परेशानी

दरअसल, यह मामला Gurugram का है, जहां एक शख्स ने अपने कजिन की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की. कजिन की उम्र 35 साल है और वह हर महीने करीब 2 रुपये लाख कमाता है, जबकि उसकी पत्नी की सैलरी 1 लाख रुपये है. यानी दोनों मिलकर सालाना 36 लाख रुपये कमा रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि वे अभी तक एक ठीक-ठाक 1BHK घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. उनका सीधा सवाल है कि जब अपने लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो बच्चे के लिए अलग से स्पेस कैसे बनाया जाए?

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स्कूल फीस ने बढ़ाई टेंशन

सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी इस फैसले की बड़ी वजह बना हुआ है. कपल का कहना है कि प्राइवेट स्कूल की फीस हर महीने 35,000 से 40,000 तक पहुंच चुकी है. ऐसे में बच्चे की परवरिश का खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं है. यही कारण है कि वे फिलहाल फैमिली प्लानिंग को टाल रहे हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं.

DINK लाइफस्टाइल का बढ़ता ट्रेंड

इस तरह के कपल्स को आजकल DINK यानी “Double Income, No Kids” कहा जाता है. ऐसे लोग दोनों कमाते हैं लेकिन बच्चा नहीं रखने का फैसला लेते हैं. वे अपने करियर, ट्रैवल और लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं. शहरी इलाकों में ऐसे कपल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो बताता है कि महंगाई और बदलती प्राथमिकताओं का असर अब परिवार की योजना पर भी पड़ने लगा है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस कहानी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे महंगाई का असर बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि आज की पीढ़ी अपनी आजादी और लाइफस्टाइल को ज्यादा महत्व दे रही है. वहीं कई यूजर्स ने यह भी कहा कि बड़े शहरों में बढ़ती लागत के कारण बच्चे पालना अब वाकई एक बड़ा आर्थिक फैसला बन गया है. कुछ यूजर्स ने 36 लाख रुपये इनकम होने के बाद भी इस तरह के बहानों को बेवकूफी करार दिया है.

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