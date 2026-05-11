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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में पुलिस का बड़ा एक्शन, सिंगर फाजिलपुरिया के मैनेजर के घर गोलियां बरसाने वाला ढेर

गुरुग्राम में पुलिस का बड़ा एक्शन, सिंगर फाजिलपुरिया के मैनेजर के घर गोलियां बरसाने वाला ढेर

Gurugram Police Encounter: गुरुग्राम में पुलिस और राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर पर फायरिंग के मुख्य आरोपियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. हथियार बरामदगी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया.

By : राजेश यादव | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 11 May 2026 05:13 PM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ (Gurugram Police Encounter) का मामला सामने आया है. इस क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी है.

इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. ये दोनों बदमाश मशहूर बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया (Singer Fazilpuria) के इवेंट मैनेजर सौरभ यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी थे.

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हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर झोंका फायर

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को दो दिन पहले ही पंजाब से गिरफ्तार किया गया था. सोमवार को पुलिस टीम इन्हें बंधवाड़ी इलाके में वह हथियार बरामद (Weapon Recovery) करने के लिए ले गई थी, जिसे इन्होंने वारदात के बाद छिपाकर रखा था. इसी दौरान आरोपियों ने अचानक छिपाए हुए हथियार निकालकर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गिरफ्त से भागने की कोशिश की.

जवाबी कार्रवाई में एक शूटर ढेर, दूसरा अस्पताल में भर्ती

बदमाशों की इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में तुरंत जवाबी फायरिंग (Cross Firing) की. इस पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया, जबकि दूसरा घायल हो गया. घायल बदमाश को इलाज के लिए गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दीपक नंदाल गैंग के शूटर थे दोनों आरोपी

पुलिस के अनुसार, मारे गए शूटर की पहचान 23 वर्षीय गुरुशेर सिंह उर्फ शेरा के रूप में हुई है. वहीं, घायल बदमाश का नाम जसपाल उर्फ बबलू (28) है. ये दोनों पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले हैं और कुख्यात गैंगस्टर दीपक नंदाल गिरोह (Deepak Nandal Gang) के शूटर बताए जा रहे हैं.

2 मई को कन्हई गांव में की थी फायरिंग

गौरतलब है कि 2 मई की रात को इन दोनों शूटर्स ने सेक्टर-45 के कन्हई गांव में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर सौरभ यादव के घर के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी की थी. इस जानलेवा हमले में सौरभ के सुरक्षाकर्मी (PSO) और हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल कुलबीर को गोली लग गई थी. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और शुक्रवार को इन्हें पंजाब से दबोचा गया था.

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Published at : 11 May 2026 05:13 PM (IST)
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