दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को जुनैद और नासिर हत्याकांड में जमानत मिल गई है. राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से मिली जमानत के बाद मोनू मानेसर अपने गांव मानेसर पहुंचा जहां लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया.

बम पटाखे और फूल मालाओं से मोनू मानेसर का स्वागत किया गया तो वहीं इस दौरान गौ रक्षक मोनू मानेसर के पक्ष में गौ माता की जय के नारे भी सुनाई दिए. मोनू मानेसर की 12 सितंबर 2023 को गुरुग्राम के मानेसर की मार्केट सेक्टर 1 से गिरफ्तारी हुई थी.

राजस्थान में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा

मोनू के ऊपर जुनैद और नासिर की हत्या का मुकदमा राजस्थान में दर्ज किया गया था, तो वहीं नूह में जल अभिषेक यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का भी मामला नूंह पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.

ढाई साल से जेल में बंद था मोनू मानेसर

आपको बता दें कि मोनू मानेसर जुनैब और नासिर हत्याकांड मामले में पिछले ढाई साल से जेल में बंद था. इसके बाद अब मोनू मानेसर को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. मोनू मानेसर जब अपने घर मानेसर पहुंचा तो वहां मौजूद गौ रक्षक और ग्रामीणों ने उसका जोरदार स्वागत किया.

यह ही नहीं मोनू के वकील की तरफ से यह भी दलील की दी गई कि मोनू पर जो आरोप लगे हैं वह निराधार है. मोनू बेकसूर है, लेकिन उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि इस मामले में उनके पक्ष में निर्णय दिया जाएगा.

सुरक्षा के बीच गांव आया मोनू मानेसर

राजस्थान के भरतपुर में ढाई साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे गौ रक्षक मोनू मानेसर को जयपुर हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद शनिवार (7 मार्च) को सेवर जेल से रिहा कर दिया गया. मोनू मानेसर की रिहाई के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

मोनू मानेसर को जेल से बाहर लाते समय बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाया गया और हरियाणा से आए गौ सेवकों ने उन्हें लेने के लिए पहुंचकर उनका स्वागत किया. पुलिस की गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट किया.

ये भी पढ़ें: Bikaner News: बीकानेर कोर्ट रूम में चपरासी ने कुर्सी पर बैठकर बनाई रील, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार