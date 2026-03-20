नूंह: रमजान के आखिरी जुमे पर जुटी भारी भीड़, सुबह 9 बजे होगी ईद की नमाज

हरियाणा के नूंह जिले में शनिवार (21 मार्च) को ईद-उल-फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. मुस्लिम समुदाय ने त्योहार की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर चुका है. जिले की ज्यादातर मस्जिदों और बड़े ईदगाहों में ईद की नमाज सुबह करीब 9:00 बजे अदा की जाएगी.

जमातुल विदा के दिन भारी संख्या में इकट्ठे हुए लोग

नूंह में रमजान के पवित्र महीने के अंतिम जुमे को जमातुल विदा कहा जाता है. इस दिन मस्जिदों में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और शांति के साथ नमाज अदा की. नमाज के बाद बाजारों में खरीदारी का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा. लोगों ने नए कपड़े, मिठाइयां और अन्य सामान खरीदे, जिससे बाजारों में रौनक छाई रही.

इस्लाम में जकात देना फर्ज!

मौलाना गुलाम असदुद्दीन और मौलाना जमील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईद की नमाज अदा करने से पहले जकात और सदका- ए- फितरा अदा करना जरूरी है. इस्लाम में जकात देना फर्ज है, जिसमें साल भर की कमाई के हिसाब से ढाई प्रतिशत देना अनिवार्य होता है. सदका- ए- फितरा के रूप में प्रति व्यक्ति 2 किलो 45 ग्राम अनाज या इसके बराबर 60 रुपये देने की अपील की गई है. यह गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए है ताकि वे भी ईद के त्योहार की खुशियों में शामिल हो सकें.

लोगों से नफरत खत्म कर गले मिलने की अपील

मौलानाओं ने कहा कि ईद भाईचारे, प्यार और खुशी का त्योहार है. लोगों से अपील की गई कि वे झगड़ों से बचें, एक - दूसरे से गले मिलें और नफरत को खत्म करें. इस त्योहार को पूरे साल भाईचारे की भावना बनाए रखने का माध्यम बनाना चाहिए. रमजान में गरीबों की सेवा, इफ्तार पार्टियां और दावतों का सिलसिला चला, जो एक अच्छा संदेश रहा. सोशल मीडिया पर हिंदू - मुस्लिम सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, जो देश और समाज के लिए भाईचारे का बेहतरीन उदाहरण है. मौलानाओं ने उम्मीद जताई कि सभी की रोजे कबूल हों और ईद का यह त्योहार अमन, शांति और खुशहाली लेकर आए.