हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाNuh News: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में शख्स की गोली मारकर हत्या, 13 के खिलाफ केस दर्ज

Nuh News: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में शख्स की गोली मारकर हत्या, 13 के खिलाफ केस दर्ज

Nuh News In Hindi: नूंह में हत्या के मामले में पुलिस ने 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

By : लियाकत अली, नूंह | Edited By: अजीत | Updated at : 20 Mar 2026 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह जिले में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है. ये पुन्हाना सदर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ला की घटना है. जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

पुरानी रंजिश और फेसबुक पोस्ट को लेकर हत्या

जानकारी के मुताबिक गांव खेड़ला निवासी नौमान, पुत्र खुर्शीद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका परिवार गाड़ी चलाकर गुजर-बसर करता है. करीब चार-पांच महीने पहले रास्ते को लेकर उसके पिता खुर्शीद का गांव के ही जानू, फारूक और ताहिर से विवाद हो गया था, जिसके बाद से आरोपी परिवार से रंजिश रखने लगे थे. आरोप है कि जावेद नाम का युवक लगातार फेसबुक पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और स्टोरी डाल रहा था, जिसको लेकर कई बार समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वह नहीं माना.

पोस्ट बंद करने को लेकर हुई थी कहासुनी

शिकायत के अनुसार 19 मार्च 2026 की दोपहर करीब तीन-चार बजे खुर्शीद गांव में ही जुबैर की दुकान पर बैठे थे. उसी दौरान जावेद को पोस्ट बंद करने के लिए समझाया गया, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. शोर सुनकर फरीद बंदूक लेकर मौके पर पहुंच गया और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी बुला लिया. आरोप है कि फारूक, जानू और आजाद भी हथियार लेकर मौके पर आ गए और आते ही खुर्शीद पर फायर कर दिया. गोली लगने से वह मौके पर गिर पड़े. 

गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान शख्स की मौत

बताया गया कि इसके बाद युसुफ, सिराजुद्दीन और अन्य लोग कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और घायल पर हमला किया. इसी दौरान फोन पर भी धमकी दी गई कि खुर्शीद को जिंदा नहीं छोड़ना. आरोप है कि कुछ लोग घर की छत पर चढ़कर हवाई फायर करते रहे और लोगों को घायल को अस्पताल न ले जाने की धमकी देते रहे. घटना के बाद परिजन घायल खुर्शीद (55) को सरकारी अस्पताल पुन्हाना लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर माण्डीखेड़ा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. 

13 आरोपियो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है. शिकायत के आधार पर 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 20 Mar 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Nuh News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Nuh News: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में शख्स की गोली मारकर हत्या, 13 के खिलाफ केस दर्ज
नूंह: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में शख्स की गोली मारकर हत्या, 13 के खिलाफ केस दर्ज
हरियाणा
हरियाणा: किसानों के लिए बारिश बनी आफत, खेतों में गिर गई तैयार फसल, अन्नदाताओं को हुआ भारी नुकसान
किसानों के लिए बारिश बनी आफत, खेतों में गिर गई तैयार फसल, अन्नदाताओं को हुआ भारी नुकसान
हरियाणा
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! हाई-टेंशन करंट हादसे में झुलसी 10 साल की बच्ची को ₹1 करोड़ मुआवजा
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! हाई-टेंशन करंट हादसे में झुलसी 10 साल की बच्ची को ₹1 करोड़ मुआवजा
हरियाणा
Panipat News: पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के जीजा को मिली हत्या की धमकी, अमित भाऊ गैंग ने मांगी 5 करोड़ की फिरौती
पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के जीजा को मिली हत्या की धमकी, अमित भाऊ गैंग ने मांगी 5 करोड़ की फिरौती
Advertisement

वीडियोज

ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
खाड़ी देशों में छिड़ने वाला है परमाणु युद्ध?
युद्ध के ​बीच US कमा रहा मुनाफा?
ईरान पर Donald Trump का चौंकाने वाला दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
विश्व
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
ट्रेंडिंग
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget