Nuh News: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में शख्स की गोली मारकर हत्या, 13 के खिलाफ केस दर्ज

हरियाणा के नूंह जिले में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है. ये पुन्हाना सदर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ला की घटना है. जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

पुरानी रंजिश और फेसबुक पोस्ट को लेकर हत्या

जानकारी के मुताबिक गांव खेड़ला निवासी नौमान, पुत्र खुर्शीद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका परिवार गाड़ी चलाकर गुजर-बसर करता है. करीब चार-पांच महीने पहले रास्ते को लेकर उसके पिता खुर्शीद का गांव के ही जानू, फारूक और ताहिर से विवाद हो गया था, जिसके बाद से आरोपी परिवार से रंजिश रखने लगे थे. आरोप है कि जावेद नाम का युवक लगातार फेसबुक पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और स्टोरी डाल रहा था, जिसको लेकर कई बार समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वह नहीं माना.

पोस्ट बंद करने को लेकर हुई थी कहासुनी

शिकायत के अनुसार 19 मार्च 2026 की दोपहर करीब तीन-चार बजे खुर्शीद गांव में ही जुबैर की दुकान पर बैठे थे. उसी दौरान जावेद को पोस्ट बंद करने के लिए समझाया गया, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. शोर सुनकर फरीद बंदूक लेकर मौके पर पहुंच गया और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी बुला लिया. आरोप है कि फारूक, जानू और आजाद भी हथियार लेकर मौके पर आ गए और आते ही खुर्शीद पर फायर कर दिया. गोली लगने से वह मौके पर गिर पड़े.

गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान शख्स की मौत

बताया गया कि इसके बाद युसुफ, सिराजुद्दीन और अन्य लोग कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और घायल पर हमला किया. इसी दौरान फोन पर भी धमकी दी गई कि खुर्शीद को जिंदा नहीं छोड़ना. आरोप है कि कुछ लोग घर की छत पर चढ़कर हवाई फायर करते रहे और लोगों को घायल को अस्पताल न ले जाने की धमकी देते रहे. घटना के बाद परिजन घायल खुर्शीद (55) को सरकारी अस्पताल पुन्हाना लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर माण्डीखेड़ा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

13 आरोपियो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है. शिकायत के आधार पर 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.