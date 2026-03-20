किसानों के लिए बारिश बनी आफत, खेतों में गिर गई तैयार फसल, अन्नदाताओं को हुआ भारी नुकसान

करनाल में देर शाम से जारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में पूरी तरह पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल अचानक हुई बारिश से बिछ गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है. कुछ ही दिनों में कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मौसम के इस बदले मिजाज ने किसानों की उम्मीदों को झटका दिया है.

फसल के गिरने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ सकता है. हालात से परेशान किसानों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है. प्रभावित किसानों ने सरकार से जल्द सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है. ताकि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो सके.

बरसात के कारण फसल को हुआ काफी नुकसान- ईशम सिंह

करनाल के चंदसमद गांव में रहने वाले किसान ईशम सिंह ने कहा बरसात के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा बरसात के कारण किसानों की गेंहू की फसल खेतों में बिछ चुकी है जो उठ नहीं पाएगी. आधे से ज्यादा नुकसान हुआ है. किसान ने कहा सरकार से हम मांग करते हैं कि किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा देना चाहिए. क्योंकि गेहूं की फसल खराब होने के बाद किसान काफी घाटे में पहुंच गया है. ईशम सिंह किसान ने बताया कि उन्होंने साढ़े तीन एकड़ में गेहूं की फसल को लगाया हुआ था. इसमें उनकी आदि फसल खराब हो चुकी है. आसपास के खेतों की भी गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि किसान इस 6 महीने की फसल पर ही निर्भर रहता है लेकिन अचानक हुई बरसात से किसनों की फसल खेतों में पककर तैयार थी जो अब खेतों में बिछ चुकी है.

किसान 6 महीने से फसल पर ही थे निर्भर- प्रेम सिंह

किसान प्रेम सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के कारण किसान को काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि बरसात के कारण किसानों की फसल बेकार हो चुकी है. बरसात के कारण किसानों को काफी घाटा हो गया है. किसान 6 महीने की फसल पर ही निर्भर रहता है. उन्होंने हाथ जोड़कर सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार को किसानों के बारे में अब सोचना चाहिए और किसानों को मुआवजा देना चाहिए. जिन किसानों की फसल बरसात के कारण खराब हुई है सरकार उनकी मदद करें. किसान सिर्फ अपनी फसल पर ही निर्भर है.

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ओलावृष्टि से खराब होगी गेहूं की फसर- वेदपाल

किसान वेदपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ओलावृष्टि और बरसात के कारण किसानों की गेहूं की फसल जो पक्कर पूरी तरह से तैयार थी वह खराब हो गई है. उन्होंने बताया देर शाम भी ओलावृष्टि हुई थी और 2 दिन पहले भी ओलावृष्टि हुई थी जिस कारण किसानों की गेहूं की फसल खराब हो गई है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार किसानों को मुआवजा दें, जिससे किसानों को राहत मिले.

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