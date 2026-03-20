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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'5 करोड़ रुपये का इंतजाम कर ले नहीं...', JJP नेता देवेंद्र कादियान को मिली जान से मारने की धमकी

'5 करोड़ रुपये का इंतजाम कर ले नहीं...', JJP नेता देवेंद्र कादियान को मिली जान से मारने की धमकी

Panipat News in Hindi: दुष्यंत चौटाला के जीजा देवेंद्र कादियान को 5 करोड़ की फिरौती की धमकी मिली. पानीपत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 10:26 PM (IST)
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हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जीजा और जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान को धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने उनसे 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष को यह धमकी व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए दी गई है.

बता दें कि देवेंद्र कादियान पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार है. वहीं उनके पिता सतबीर कादियान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं.

देवेंद्र कादियान को जान से मारने की मिली धमकी

जानकारी के अनुसार, पानीपत के सेक्टर-11 के रहने वाले देवेंद्र कादियान के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल और वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए यह धमकी दी गई है. बदमाशों ने न केवल पैसे मांगे, बल्कि कादियान के बच्चों और फार्महाउस पर अटैक की बात की. देवेंद्र कादियान जब एक शादी समारोह में थे, तब उनके व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को 'अमित भाऊ गैंग' का सदस्य बताया. बदमाश ने कहा कि 5 करोड़ रुपये का इंतजाम कर ले और इसी नंबर पर कॉल बैक करियो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहियो.

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पीड़ित की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि जेजेपी नेता को धमकी मिलने के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है. उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है. पुलिस ने जेजेपी नेता को सुरक्षा प्रदान की है. पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. फिलहाल सारे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है. कॉल कौन कर रहा है इसका पता लगाया जा रहा है. इस मामले में जो भी शामिल होगा उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़िए- करनाल में गरजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, BJP पर हमला, बोले- जल्द सामने आएगा 5वें क्रॉस वोटर का नाम

Published at : 20 Mar 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
Dushyant Chautala Panipat News CRIME . Dushyant Chautala HARYANA NEWS POLICE Devender Kadian
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