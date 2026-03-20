'5 करोड़ रुपये का इंतजाम कर ले नहीं...', JJP नेता देवेंद्र कादियान को मिली जान से मारने की धमकी

हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जीजा और जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान को धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने उनसे 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष को यह धमकी व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए दी गई है.

बता दें कि देवेंद्र कादियान पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार है. वहीं उनके पिता सतबीर कादियान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं.

देवेंद्र कादियान को जान से मारने की मिली धमकी

जानकारी के अनुसार, पानीपत के सेक्टर-11 के रहने वाले देवेंद्र कादियान के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल और वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए यह धमकी दी गई है. बदमाशों ने न केवल पैसे मांगे, बल्कि कादियान के बच्चों और फार्महाउस पर अटैक की बात की. देवेंद्र कादियान जब एक शादी समारोह में थे, तब उनके व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को 'अमित भाऊ गैंग' का सदस्य बताया. बदमाश ने कहा कि 5 करोड़ रुपये का इंतजाम कर ले और इसी नंबर पर कॉल बैक करियो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहियो.

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पीड़ित की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि जेजेपी नेता को धमकी मिलने के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है. उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है. पुलिस ने जेजेपी नेता को सुरक्षा प्रदान की है. पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. फिलहाल सारे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है. कॉल कौन कर रहा है इसका पता लगाया जा रहा है. इस मामले में जो भी शामिल होगा उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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