Bikaner News: बीकानेर कोर्ट रूम में चपरासी ने कुर्सी पर बैठकर बनाई रील, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार
Bikaner News In Hindi: बीकानेर में कोर्ट रूम में जज की कुर्सी पर बैठकर चपरासी ने रील बनाई. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
राजस्थान के बीकानेर में कोर्ट रूम की गरिमा से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां कोर्ट परिसर में तैनात एक चपरासी ने जज की कुर्सी पर बैठकर रील बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
मामला सामने आने के बाद न्यायालय प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी. रील बनाने के मामले में पुलिस ने चपरासी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है. बीकानेर सदर थाना पुलिस ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुष्पेंद्र भाटी, मनीष डूडी और भूपेंद्र को गिरफ्तार किया.
चपरासी ने कोर्ट रूम में बनवाई रील
जानकारी के मुताबिक आरोपी चपरासी अपने दो साथियों के साथ कोर्ट रूम में पहुंचा और जज की कुर्सी पर बैठकर वीडियो शूट कराया. इस दौरान कोर्ट की मर्यादा और नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई. वीडियो वायरल होने के बाद इसे न्यायालय की गरिमा के खिलाफ माना गया.
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कोर्ट परिसर में इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है.
वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
आरोपियों ने वीडियो पर गाना लगाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. जिसके बाद अब उन्हें पकड़कर पूछताछ की जा रही है. इस वायरल वीडियो पर यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चपरासी से मिलकर कोर्ट परिसर में घुसने के बाद रील बनाई और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया.
