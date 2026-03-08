अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. सीएम ने राजस्थान के परिवहन विभाग की सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है. महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा रोडवेज के साथ ही सिटी बसों में भी मिलेगी.

8 मार्च मात्र एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं के सतत संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है, जो उन्होंने अपने सम्मान, समानता और अधिकारों के लिए किया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के सम्मान यह पहल की है.

सीएम ने महिलाओं को दी बधाई

सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि त्याग और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति समस्त नारीशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने आगे लिखा कि आज का दिन आपके अस्तित्व, आपके संघर्ष और आपकी हर छोटी-बड़ी जीत के जश्न का है। आप किसी भी सभ्य समाज का आधार हैं। इस अवसर पर सम्पूर्ण नारी शक्ति को नमन.

कब तक लागू रहेगी ये सुविधा

सीएम के इस ऐलान के बाद राज्य की महिलाएं रोडवेज बसों में बिना किराए के आसानी और मुफ्त में यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगी. महिलाओं को लिए यह सुविधा रविवार (8 मार्च) को रात 12 बजे तक लागू रहेगी. पूरे दिन महिलाएं कहीं भी पूरे राज्य में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. हलांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी बसों में मिल पाएगी.

प्रदेश की सीमा के अंदर सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा की घोषणा हुई है. सरकार के इस ऐलान के बाद रोडवेज विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल सरकार के इस कदम की राज्य की महिलाओं की तरफ से सराहना की जा रही है. इस फैसले से महिलाओं में खुशी का माहौल है.

ये भी पढ़ें: Bharatpur News: ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद