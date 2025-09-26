हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'आज हमारे देश में...'

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'आज हमारे देश में...'

Sonam Wangchuk Arrested: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश में तानाशाही चरम पर है. तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने शुक्रवार (26 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया. इस पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रावण का भी अंत हुआ था. कंस का भी अंत हुआ था. हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था. और आज उन सब लोगों से लोग नफ़रत करते हैं. आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है. तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है.

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में ये भी कहा, ''सोनम वांगचुक, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है. बेहद दुख होता है- देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है. ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा''?
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'आज हमारे देश में...

हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की हुई मौत

अधिकारियों ने बताया कि अलग राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन के समर्थकों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है. इस प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे.

सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वांगचुक को लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे हिरासत में लिया. गृह मंत्रालय ने लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के एक वरिष्ठ सदस्य वांगचुक को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ मिलकर पिछले पांच वर्षों से मांगों के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है.

हालांकि, मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे वांगचुक ने आरोपों से इनकार किया. उन्होंने हिंसा की निंदा की और बुधवार को हिंसा के बाद दो सप्ताह से चल रहा अनशन भी खत्म कर दिया था.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 26 Sep 2025 04:18 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
