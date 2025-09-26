हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Electricity Bill: दिल्लीवालों को लगेगा बड़ा झटका! बिजली बिल 70 प्रतिशत तक हो सकती है महंगी, जानें वजह

Delhi Electricity Bill: दिल्लीवालों को लगेगा बड़ा झटका! बिजली बिल 70 प्रतिशत तक हो सकती है महंगी, जानें वजह

Delhi Electricity Bill Hike: दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर 70% तक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. इसकी वजह है, SC का वो आदेश जिसमें 3 बिजली कंपनियों को 4 साल में कुल 31,502 करोड़ का भुगतान करने को कहा गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 26 Sep 2025 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ बढ़ने के कारण बड़ा झटका लग सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों को चार साल में कुल 31,502 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. 

यही कारण है कि बिजली की दरें 70 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. अदालत ने दिल्ली सरकार को सब्सिडी देने का विकल्प भी दिया है ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और कंपनियों की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह तीनों डिस्कॉम- बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीएल (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड) को नियामक परिसंपत्तियों के भुगतान का आदेश दिया. बीआरपीएल पर 15,512 करोड़ रुपये, बीवाईपीएल पर 10,338 करोड़ रुपये और टीपीडीएल पर 5,652 करोड़ रुपये का बकाया है. डिस्कॉम का कहना है कि यह राशि उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी जा सके और नेटवर्क की लागत भी पूरी हो सके.

उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव

डिस्कॉम के अनुसार नियामक परिसंपत्तियों के भुगतान के बिना बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. इसलिए यह पैसा जुटाना आवश्यक है. लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह बढ़ोतरी भारी साबित हो सकती है. बीजेपी नेताओं और विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में ऐसी कोई आपदा या आपात स्थिति नहीं है जिससे इतनी बड़ी वसूली जायज ठहराई जा सके. उनका मानना है कि सरकार को आगे आकर उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए.

सरकार और विपक्ष के बीच विवाद

इस मामले में कई सालों से विवाद चला आ रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने 2024 से शुरू होकर चार साल में भुगतान करने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार 2025 तक दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है. विपक्षी दलों ने विधानसभा में सरकार से इस मसले पर जिम्मेदारी लेने की मांग की है. जागरण के रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार चाहे तो सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचा सकती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी डिस्कॉम की ही रहेगी.

Published at : 26 Sep 2025 02:22 PM (IST)
