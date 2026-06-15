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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRBJP में तो नहीं लेकिन क्या सपा में जा सकते हैं संजय सिंह? खुद ही दिया ऐसा जवाब

BJP में तो नहीं लेकिन क्या सपा में जा सकते हैं संजय सिंह? खुद ही दिया ऐसा जवाब

Sanjay Singh News: आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध अच्छे हैं. लेकिन उन्होंने साफ किया आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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आप आदमी पार्टी ने बीते दिनों बड़ी टूट झेली है. पार्टी के सात राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए. मौजूदा वक्त में तीन सांसद आप के पास बचे हैं. इनमें से एक संजय सिंह हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं. संजय सिंह साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे. लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, इसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया.

आप के नेताओं से पारिवारिक संबंध हैं- संजय सिंह

संजय सिंह ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी है. पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्होंने उन्हें दो बार राज्यसभा में भेजा. संजय सिंह ने कहा कि पार्टी नेताओं से उनके पारिवारिक संबंध हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि अखिलेश यादव से भी उनके संबंध अच्छे हैं लेकिन वो आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे. अनकोट से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही.

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विपरीत परिस्थिति में और मज़बूती से लड़ेंगे- संजय सिंह

आम आदमी पार्टी की यूपी यूनिट ने एक्स पोस्ट में संजय सिंह के बयान को लिखा, "जिस पार्टी को बनाया, जिसे आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत की, उसके प्रति मेरी निष्ठा अडिग है. आम आदमी पार्टी मेरा परिवार है. मैं पूरी ईमानदारी से अपने दल के साथ हूं और उसी के लिए काम करता रहूंगा. हम हर विपरीत परिस्थिति में और मज़बूती से लड़ेंगे."

'आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दल नहीं, एक विचारधारा'

संजय सिंह ने ये भी कहा, "आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दल नहीं, एक विचारधारा है. दिल्ली में बिजली-पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो क्रांति की, वही काम भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में कर रही है. हम हर डर और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य जनसेवा है."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 15 Jun 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
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